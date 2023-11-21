Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Греция
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Гибралтар
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Хорватия
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Румыния
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Андорра
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Косово
Беларусь
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Латвия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Новая Зеландия
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Германия
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
20.11
Россия
Куба
80
19.11
Кипр
Литва
10
18.11
Германия
Турция
23
17.11
Греция
Новая Зеландия
20
16.11
Норвегия
Фарерские острова
20
15.11
Бельгия
Сербия
10
18.10
Мексика
Германия
22
17.10
Франция
Шотландия
41
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:51 (мск), источник: Sportmail.ru

РФС: песня «Валера» после победы сборной была посвящена не Карпину

Руководитель департамента по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин рассказал, кому была посвящена песня «Валера» певицы Афродиты после матча между сборными России и Кубы (8:0).

Россия
Куба
РоторТоварищеские матчи: календарь
Наверх
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

20 ноября футболисты сборной России добились победы в матче со сборной Кубы со счетом 8:0 в товарищеской игре в Волгограде.

Кирилл Терешин признался, что выбор песни не был связан с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Что касается музыкальных номеров, то наша шоу‑программа была разбита на эпизоды. Номер открытия “Лететь” с Ираклием (Пирцхалавой) был посвящен детским мечтам игроков сборной, а финальная песня Афродиты — волгоградским болельщикам и их кумиру, легенде “Ротора” и экс‑полузащитнику сборной России Валерию Есипову, который в качестве амбассадора РФС принимал участие в предматчевых мероприятиях с болельщиками. Мы его даже подвели к сцене, и он поклонился трибунам в знак уважения», — сказал Терешин в интервью «Матч ТВ».

Валерий Есипов играл за волгоградский «Ротор» с 1992 по 2004 год. В чемпионатах России полузащитник провел за клуб 349 матчей, в которых забил 84 гола.

Читайте также
Россия
8:0
Первый тайм: 3:0
Куба
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 РФС: песня «Валера» после победы сборной была посвящена не Карпину
Холанд — лидер по количеству ударов в текущем сезоне АПЛ
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь