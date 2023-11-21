РФС: песня «Валера» после победы сборной была посвящена не Карпину

«Что касается музыкальных номеров, то наша шоу‑программа была разбита на эпизоды. Номер открытия “Лететь” с Ираклием (Пирцхалавой) был посвящен детским мечтам игроков сборной, а финальная песня Афродиты — волгоградским болельщикам и их кумиру, легенде “Ротора” и экс‑полузащитнику сборной России Валерию Есипову, который в качестве амбассадора РФС принимал участие в предматчевых мероприятиях с болельщиками. Мы его даже подвели к сцене, и он поклонился трибунам в знак уважения», — сказал Терешин в интервью «Матч ТВ».