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20:10 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: У Месси конфликт с главным тренером сборной Аргентины

У капитана сборной Аргентины Лионеля Месси конфликт с Лионелем Скалони, сообщает LA100.

Аргентина
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По информации источника, ухудшение в отношениях футболиста и тренера произошли после проигранного матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Тогда действующие чемпионы мира уступили сборной Уругвая со счетом 0:2.

Скалони хотел встретиться с Месси, когда оба находились в своих родных городах Пухато и Росарио соответственно, но этого не произошло. После поражения от Уругвая некоторые футболисты были замечены на закрытой вечеринке, хотя им предстоял матч против сборной Бразилии, который они в итоги выиграли со счетом 1:0.

«Мы играем товарищеский матч против самой сильной команды в регионе. Посмотрим, сможем ли мы собраться с силами», — говорил Скалони.

Сборная Аргентины возглавляет турнирную таблицу южноамериканской отборочной зоны. В активе команды 15 очков. Уругвай идет вторым, отставая от лидера на два очка.

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