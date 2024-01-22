СМИ: У Месси конфликт с главным тренером сборной Аргентины

По информации источника, ухудшение в отношениях футболиста и тренера произошли после проигранного матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Тогда действующие чемпионы мира уступили сборной Уругвая со счетом 0:2.

Скалони хотел встретиться с Месси, когда оба находились в своих родных городах Пухато и Росарио соответственно, но этого не произошло. После поражения от Уругвая некоторые футболисты были замечены на закрытой вечеринке, хотя им предстоял матч против сборной Бразилии, который они в итоги выиграли со счетом 1:0.

«Мы играем товарищеский матч против самой сильной команды в регионе. Посмотрим, сможем ли мы собраться с силами», — говорил Скалони.