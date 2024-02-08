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16:52 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА сравнил ситуацию с отстранением сборных России с Югославией

УЕФА обсуждал допуск российских юношеских команд, но принял решение не возвращать их на международные турниры. Сообщил генеральный секретарь конгресса УЕФА Теодор Теодоридис на пресс-конференции.

Россия
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Источник: Reuters

«Что касается России, то была дискуссия о детях, играющих в футбол. Президент УЕФА знал, что произошло в Югославии в 1992 году. Он хотел оценить, как поколение детей в Югославии страдало, будучи отстраненным от футбола. Есть ли возможность возвращения российских команд, чтобы молодые люди не страдали? Мы увидели, что это невозможно. Мы не сумасшедшие, чтобы подвергать национальные ассоциации риску. Поэтому это не материализовалось», — приводит слова генерального секретаря конгресса УЕФА Теодора Теодоридиса «Матч-ТВ».

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Также Теодоридис ответил на вопрос, последуют ли санкции к Израилю из‑за событий в секторе Газа.

«К Израилю последуют те же санкции, что и к России? Не было обсуждений. Нет такого намерения у администрации. Но это две разные ситуации. Прежде всего в причинах начала войны», — приводит слова Теодоридиса ТАСС.

Ранее футбольные федерации стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить сборную Израиля от международных соревнований.

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УЕФА сравнил ситуацию с отстранением сборных России с Югославией
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