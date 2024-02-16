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09:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Клинсманн уволен с поста главного тренера сборной Южной Кореи по футболу

Немецкий специалист Юрген Клинсманн уволен с поста главного тренера сборной Южной Кореи из-за неудачи на Кубке Азии, сообщает Yonhap News.

Южная Корея
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Источник: Reuters

Ранее Корейская ассоциация футбола рекомендовала отправить в отставку Клинсманна. Под его руководством южнокорейские футболисты проиграли полуфинальный матч Кубка Азии сборной Иордании со счетом 0:2. Также отмечается, что тренер утратил лидерскую роль в команде.

59-летний Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи в 2023 году. Ранее он был главным тренером «Баварии» и «Герты», а также руководил сборной США и Германии. Под руководством Клинсманна немцы заняли третье место на домашнем чемпионате мира 2006 года, а американцы выиграли Золотой кубок КОНКАКАФ в 2013 году.

За время карьеры футболиста Клинсманн выступал за «Штутгарт», «Интер», «Сампдорию», «Монако», «Тоттенхэм» и «Баварию». Он дважды выигрывал Кубок УЕФА: с «Интером» в 1991 году и с «Баварией» в 1996 году. В составе сборной Германии Клинсманн стал чемпионом мира в 1990 году и выиграл Евро-1996.

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