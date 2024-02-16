Клинсманн уволен с поста главного тренера сборной Южной Кореи по футболу

Ранее Корейская ассоциация футбола рекомендовала отправить в отставку Клинсманна. Под его руководством южнокорейские футболисты проиграли полуфинальный матч Кубка Азии сборной Иордании со счетом 0:2. Также отмечается, что тренер утратил лидерскую роль в команде.

59-летний Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи в 2023 году. Ранее он был главным тренером «Баварии» и «Герты», а также руководил сборной США и Германии. Под руководством Клинсманна немцы заняли третье место на домашнем чемпионате мира 2006 года, а американцы выиграли Золотой кубок КОНКАКАФ в 2013 году.