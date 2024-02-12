События недели. Овечкин забил в пяти матчах, победы «Реала» и «Байера»

«Реал» разгромил «Жирону», «Байер» обыграл «Баварию», а «Интер» не проигрывает уже 17 матчей подряд

Мадридский «Реал» на своем поле принимал «Жирону» и выиграл со счетом 4:0. Обе команды занимают лидирующие строчки в турнирной таблице чемпионата Испании. В составе «сливочных» дважды отличился Беллингем, еще по голу забили Винисиус и Родригу. Теперь «Реал» оторвался от «Жироны» на пять очков и укрепил лидерство в Ла Лиге. После игры Беллингему диагностировали растяжение связок левой лодыжки высокой степени тяжести.

«Байер» крупно обыграл «Баварию» на своем поле. Команда Хаби Алонсо забила три безответных мяча в ворота соперника. После этой победы «Байер» упрочил лидерство в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе команды стало 55 очков. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.

Миланский «Интер» на выезде обыграл «Рому» со счетом 4:2. Команда продлила серию без поражений в Серии А до 17 матчей. Последний раз миланский клуб уступил 27 сентября во встрече с «Сассуоло». Команда Симеоне Индзаги занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 60 очков.

«Ливерпуль» одержал победу над «Бернли» со счетом 3:1 и продолжает лидировать в АПЛ, в активе команды 54 очка. За ними следом идет «Манчестер Сити» с отставанием в два очка, который также выиграл свой матч у «Эвертона» со счетом 2:0.

«Монако» одержал победу над «Ниццей» в 21-м туре чемпионата Франции благодаря голу российского полузащитника Александра Головина. Он забил мяч на 77-й минуте матча. «Монако» набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

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Кот-д’Ивуар выиграл Кубок Африки, сменив главного тренера по ходу турнира

Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Нигерию в финале Кубка Африки со счетом 2:1. Впервые в истории Кубка африканских наций его победителем стала команда, сменившая главного тренера по ходу турнира. Сборная Кот-д'Ивуара в третий раз стала победителем Кубка африканских наций. Бронзовые награды выиграла сборная ЮАР.

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Сборная Катара обыграла Иорданию в финале Кубка Азии со счетом 3:1. Все голы в составе победителей забил Акрам Афиф с пенальти. На прошлом Кубке Азии в 2019 году Катар впервые в своей истории завоевал золотые медали на этом турнире. Теперь катарцам удалось защитить свой титул.

Сборная Бразилии по футболу не смогла пробиться на Олимпийские игры. В отборочном турнире бразильцы со счетом 0:1 уступили сборной Аргентины и не попали в число двух лучших команд в финальной стадии южноамериканского отборочного турнира Игр 2024 года. В последний раз Бразилия пропускала футбольный олимпийский турнир 20 лет назад.

Овечкин забил в пяти матчах подряд, Кучеров лидирует в гонке бомбардиров, Сергачев вновь получил травму

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 835-ю шайбу в НХЛ и впервые в сезоне забил в пяти матчах подряд. «Кэпиталз» на своем поле принимали лучший клуб сезона «Ванкувер Кэнакс». Овечкин забил шайбу во втором периоде встречи, но это не помогло его команде победить. «Кэнакс» выиграли со счетом 3:2 в овертайме. Теперь между Гретцки и Овечкиным всего лишь 59 шайб.

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Российский нападающий Никита Кучеров укрепил лидерство в гонке за приз лучшему бомбардиру НХЛ. В гостевом матче против «Коламбуса» он пополнил личный баланс двумя голевыми передачами и на четыре очка оторвался от Натана Маккиннона из «Колорадо». Теперь на счету Кучерова 89 очков.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев получил тяжелую травму во время выездного матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Во втором периоде 25-летний россиянин совершил силовой прием против канадца Алекси Лафреньера и неудачно приземлился на левую ногу. Для Сергачева это был первый матч в НХЛ в этом году. Позднее он успешно перенес операцию, у хоккеиста были выявлены переломы большой и малой берцовой костей левой ноги.

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Кирилл Капризов забил победный гол в матче с «Питтсбургом». Он стал первым игроком в истории «Миннесоты», который забросил не менее 20 шайб в четырех сезонах подряд. Праздничная игра в честь 1000 матчей Марка-Андре Флери завершилась со счетом 3:2.

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал третьим среди российских вратарей по сухим матчам в истории НХЛ. В матче против «Колорадо» он отразил 35 бросков и оформил свой третий шатаут в сезоне. Для Бобровского этот сухой матч стал восьмым в карьере в составе «Пантерз». Всего в своей карьере в НХЛ Бобровский провел 41-й сухой матч в рамках регулярных чемпионатов.

СКА не поставил мировой рекорд по посещаемости, Голдобин побил достижение 42-летней давности

СКА переехал на новую арену и провел первый матч против «Сочи». Хозяева площадки одержали победу со счетом 8:1 и сообщили о том, что игра стала самой посещаемой в истории хоккейных стадионов. На нее пришли 21 481 болельщик. Однако, журналист Михаил Зислис опроверг заявление СКА о мировом рекорде. Зислис выложил скриншот протокола матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Калгари» (5:2), состоявшегося на домашней арене «Блэкхокс» United Center 4 января 2009 года. Игру посетили 22 146 зрителей.

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин побил рекорд 1982 года. В матче против «Барыса» он забросил шайбу в третьем периоде встречи, установив окончательный счет на табло — 4:1. Благодаря этой шайбе Голдобин поставил новый рекорд красно-белых по набранным очкам за сезон — уже 72 (35+37) очка за 61 игру. Прежнее достижение принадлежало легенде «Спартака» Александру Кожевникову, набравшему 71 (43+28) балл за 47 матчей в сезоне-1981/1982, это было 42 года назад.

Большунов выиграл два золота на Спартакиаде, Фалеева и Степанова с победами, биатлонист Латыпов также выиграл две гонки

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал 19-ю победу подряд в нынешнем сезоне. Он выиграл гонку в скиатлоне на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Большунов завоевал вторую золотую медаль на текущей Спартакиаде, в пятницу лыжник был сильнее остальных в спринтерской гонке классическим стилем.

Лыжница Анастасия Фалеева выиграла спринт на Спартакиаде у женщин, она была быстрее олимпийской чемпионки Пекина Вероники Степановой. Степанова, в свою очередь, выиграла золото в скиатлоне, обойдя ближайшую преследовательницу Анастасию Кулешову на 12,40 секунды.

Трехкратный призер Олимпийских игр биатлонист Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на Спартакиаде и завоевал вторую золотую медаль. Ранее он стал первым в спринте. У женщин чемпионка Европы Виктория Сливко стала победительницей гонки преследования. Ранее она стала второй в спринте.

Рыбакина обыграла Касаткину в Абу-Даби, Рублев стал стал первым двукратным победителем Ultimate Tennis Showdown

Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина в финале турнира в Абу-Даби обыграла первую ракетку России Дарью Касаткину. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4. Для Рыбакиной эта победа стала второй в текущем сезоне, ранее она выиграла титул в австралийском Брисбене. Теннисистка из Казахстана поднялась на четвертую строчку в мировом рейтинге. Касаткина также стала выше на одну ступень и теперь занимает 13-е место.