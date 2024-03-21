Бикович нанесет первый удар по мячу в матче Россия — Сербия
Товарищеский матч между сборными России и Сербии пройдет на стадионе «Динамо» 21 марта. Игра начнется в 20 часов по московскому времени.
Товарищеский матч между сборными России и Сербии пройдет на стадионе «Динамо» 21 марта. Игра начнется в 20 часов по московскому времени.
Как сообщил «Матч ТВ» директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин, актеру Милошу Биковичу будет доверено право нанести символический удар перед матчем сборных России и Сербии.
«Милош будет на матче. Планируем, что он нанесет первый удар по мячу», — сказал Терешин.
Ранее Милош Бикович, который получил российское гражданство в 2021 году, принял участие в проморолике, посвященном предстоящей игре. Сербско-российский актер Милош Бикович известен по фильмам «Холоп», «Холоп 2», «Лед», «Балканский рубеж», «Солнечный удар» и «Отель Белград» и другим.
Также ожидается, что матч посетит сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.
Перед началом матча гимн России исполнит Пелагея. Также с песней «Родина-мать» выступит Григорий Лепс, запланировано выступление участника Евровидения SEVAK с детским хором и сербского исполнителя Марко Радиновича, который вместе с болельщиками исполнит песню «Катюша».