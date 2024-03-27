Нападающий «Спартака» Угальде забил в ворота сборной Аргентины
Сборная Аргентины по футболу обыграла национальную команду Коста-Рики (3:1) в товарищеском матче.
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Сборная Аргентины по футболу обыграла национальную команду Коста-Рики (3:1) в товарищеском матче.
Встреча проходила в Лос‑Анджелесе. В составе действующих чемпионов мира отличились Анхель Ди Мария (52'), Алексис Макалистер (56') и Лаутаро Мартинес (77'). У коста-риканцев единственный мяч на счету нападающего «Спартака» Манфреда Угальде (34').
Для 22-летнего новичка «красно-белых» это второй мяч за национальную команду. Всего он провел за сборную Коста-Рики восемь матчей.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустил игру из‑за травмы.
Угальде перешел в «Спартак» минувшей зимой из «Твенте» за 13 млн евро. Нападающий провел за московский клуб три матча и пока не отметился результативными действиями.