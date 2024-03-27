Текущие события
Футбол. Сборные
05:45
Аргентина
Коста-Рика
31
Футбол. Сборные
26.03
Испания
Бразилия
33
Футбол. Сборные
26.03
Франция
Чили
32
Футбол. Сборные
26.03
Египет
Хорватия
24
Футбол. Чемпионат Европы
26.03
Уэльс
Польша
П 4:5
00
Футбол. Чемпионат Европы
26.03
Украина
Исландия
21
Футбол. Сборные
26.03
Люксембург
Казахстан
21
Футбол. Сборные
26.03
Англия
Бельгия
22
Футбол. Сборные
26.03
Германия
Нидерланды
21
Футбол. Сборные
26.03
Шотландия
Северная Ирландия
01
Футбол. Сборные
26.03
Ирландия
Швейцария
01
Футбол. Сборные
26.03
Словения
Португалия
20
Футбол. Сборные
26.03
Австрия
Турция
61
Футбол. Сборные
26.03
Румыния
Колумбия
23
Футбол. Сборные
26.03
Дания
Фарерские острова
20
Футбол. Сборные
26.03
Чехия
Армения
21
Футбол. Сборные
26.03
Норвегия
Словакия
11
Футбол. Сборные
26.03
Венгрия
Косово
20
Футбол. Сборные
26.03
Мальта
Беларусь
00
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
05:45
Аргентина
Коста-Рика
31
26.03
Испания
Бразилия
33
26.03
Франция
Чили
32
26.03
Египет
Хорватия
24
26.03
Люксембург
Казахстан
21
26.03
Англия
Бельгия
22
26.03
Германия
Нидерланды
21
26.03
Шотландия
Северная Ирландия
01
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
09:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Нападающий «Спартака» Угальде забил в ворота сборной Аргентины

Сборная Аргентины по футболу обыграла национальную команду Коста-Рики (3:1) в товарищеском матче.

Аргентина
Коста-Рика
СпартакТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

Встреча проходила в Лос‑Анджелесе. В составе действующих чемпионов мира отличились Анхель Ди Мария (52'), Алексис Макалистер (56') и Лаутаро Мартинес (77'). У коста-риканцев единственный мяч на счету нападающего «Спартака» Манфреда Угальде (34').

Во время загрузки произошла ошибка.

Для 22-летнего новичка «красно-белых» это второй мяч за национальную команду. Всего он провел за сборную Коста-Рики восемь матчей.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустил игру из‑за травмы.

Угальде перешел в «Спартак» минувшей зимой из «Твенте» за 13 млн евро. Нападающий провел за московский клуб три матча и пока не отметился результативными действиями.

Читайте также
Аргентина
3:1
Первый тайм: 0:1
Коста-Рика
 Гол Жиру принес сборной Франции победу над Чили
Хвича станцевал лезгинку после выхода Грузии на Евро-2024: видео
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь