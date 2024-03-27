Нападающий «Спартака» Угальде забил в ворота сборной Аргентины

Встреча проходила в Лос‑Анджелесе. В составе действующих чемпионов мира отличились Анхель Ди Мария (52'), Алексис Макалистер (56') и Лаутаро Мартинес (77'). У коста-риканцев единственный мяч на счету нападающего «Спартака» Манфреда Угальде (34').

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=366e7e734f254abd&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240922" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для 22-летнего новичка «красно-белых» это второй мяч за национальную команду. Всего он провел за сборную Коста-Рики восемь матчей.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустил игру из‑за травмы.