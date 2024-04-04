В новом рейтинге ФИФА Россия заняла 35-е место
В предыдущем рейтинге национальных сборных Россия находилась на 38-м месте.
Россия
В предыдущем рейтинге национальных сборных Россия находилась на 38-м месте.
На официальном сайте ФИФА опубликован обновленный рейтинг сборных. В сравнении с предыдущей публикацией России удалось подняться на три позиции. В марте футболисты сборной России разгромили команду Сербии со счетом 4:0 в товарищеском матче.
Соседями сборной России в рейтинге оказались Катар (34-е место) и Чехия (36-е). 33-е место занимает сборная Сербии.
С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных турниров решением УЕФА и ФИФА.
Лидерство в рейтинге сохраняют действующие чемпионы мира аргентинцы. Второе место занимают французы, третье место — у сборной Бельгии.
Топ-10 команд в рейтинге ФИФА от 4 апреля: