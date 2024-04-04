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11:37 (мск), источник: Sportmail.ru

В новом рейтинге ФИФА Россия заняла 35-е место

В предыдущем рейтинге национальных сборных Россия находилась на 38-м месте.

Россия
Источник: РИА "Новости"

На официальном сайте ФИФА опубликован обновленный рейтинг сборных. В сравнении с предыдущей публикацией России удалось подняться на три позиции. В марте футболисты сборной России разгромили команду Сербии со счетом 4:0 в товарищеском матче.

Соседями сборной России в рейтинге оказались Катар (34-е место) и Чехия (36-е). 33-е место занимает сборная Сербии.

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных турниров решением УЕФА и ФИФА.

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Лидерство в рейтинге сохраняют действующие чемпионы мира аргентинцы. Второе место занимают французы, третье место — у сборной Бельгии.

Топ-10 команд в рейтинге ФИФА от 4 апреля:

  1. Аргентина;
  2. Франция;
  3. Бельгия;
  4. Англия;
  5. Бразилия;
  6. Португалия;
  7. Нидерланды;
  8. Испания;
  9. Италия;
  10. Хорватия.

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