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17:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Черчесов начал учить казахский язык после скандала с журналистом

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сходил на первый урок по обучению казахскому языку, сообщает Казахстанская федерация футбола в телеграм-канале.

Казахстан
Источник: AP 2023

Ранее на пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке, и ему пришлось просить помощи у президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова.

«Известный специалист по казахскому языку и автор книги “Ситуативный казахский” Канат Тасибеков прочитал лекцию главному тренеру. Тасибеков заявил, что до конца года планирует обучить специалиста казахскому языку. Казахстанская федерация футбола всегда ставит казахский язык в приоритетном направлении», — говорится в сообщении.

Черчесов возглавил сборную Казахстана 3 июня 2024 года. Он дебютирует во главе национальной команды 6 сентября в домашнем матче Лиги наций против сборной Норвегии. Сборная Казахстана сыграет на этом турнире в группе B3 с командами Норвегии, Австрии и Словении.

Станислав Черчесов находился без работы с июля 2023 года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». C 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Также Черчесов занимал должность главного тренера в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».

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