Черчесов начал учить казахский язык после скандала с журналистом

Ранее на пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке, и ему пришлось просить помощи у президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова.

«Известный специалист по казахскому языку и автор книги “Ситуативный казахский” Канат Тасибеков прочитал лекцию главному тренеру. Тасибеков заявил, что до конца года планирует обучить специалиста казахскому языку. Казахстанская федерация футбола всегда ставит казахский язык в приоритетном направлении», — говорится в сообщении.

Черчесов возглавил сборную Казахстана 3 июня 2024 года. Он дебютирует во главе национальной команды 6 сентября в домашнем матче Лиги наций против сборной Норвегии. Сборная Казахстана сыграет на этом турнире в группе B3 с командами Норвегии, Австрии и Словении.