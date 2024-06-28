Черчесов начал учить казахский язык после скандала с журналистом
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сходил на первый урок по обучению казахскому языку, сообщает Казахстанская федерация футбола в телеграм-канале.
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сходил на первый урок по обучению казахскому языку, сообщает Казахстанская федерация футбола в телеграм-канале.
Ранее на пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке, и ему пришлось просить помощи у президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова.
«Известный специалист по казахскому языку и автор книги “Ситуативный казахский” Канат Тасибеков прочитал лекцию главному тренеру. Тасибеков заявил, что до конца года планирует обучить специалиста казахскому языку. Казахстанская федерация футбола всегда ставит казахский язык в приоритетном направлении», — говорится в сообщении.
Черчесов возглавил сборную Казахстана 3 июня 2024 года. Он дебютирует во главе национальной команды 6 сентября в домашнем матче Лиги наций против сборной Норвегии. Сборная Казахстана сыграет на этом турнире в группе B3 с командами Норвегии, Австрии и Словении.
Станислав Черчесов находился без работы с июля 2023 года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». C 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Также Черчесов занимал должность главного тренера в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».