Максим Глушенков попал в расширенный состав сборной России

В состав вошли новичок американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук, форвард датского «Вайле» Герман Онугха и нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков, который на прошлой неделе сказал, что благодаря перелому руку не пришлось отправиться в нунежную поездку со сборной во Вьетнам.