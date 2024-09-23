Максим Глушенков попал в расширенный состав сборной России

Российский футбольный союз на официальном сайте опубликовал расширенный состав сборной России на тренировочный сбор в октябре. Всего в списке 42 футболиста.
Сбор национальной команды в подмосковном Новогорске начнется 7 октября. Отмечается, что соперники по октябрьским матчам сборной России будут объявлены позже.
В состав вошли новичок американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук, форвард датского «Вайле» Герман Онугха и нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков, который на прошлой неделе сказал, что благодаря перелому руку не пришлось отправиться в нунежную поездку со сборной во Вьетнам.
Полностью расширенный состав сборной России выглядит следующим образом:
Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен‑Жермен»), Андрей Лунев («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»).
Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит»), Андрей Лангович, Максим Осипенко (оба — «Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Александр Сильянов, Илья Самошников (оба — «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Егор Тесленко («Рубин»), Арсен Адамов («Ахмат»).
Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — «Спартак»), Никита Кривцов, Данила Козлов, Александр Черников (все — «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Герман Онугха («Вайле»), Федор Чалов (ПАОК).