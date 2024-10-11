Непомнящий предложил, с кем сборной России сыграть вместо Брунея

«Сейчас все сложнее отвечать на этот вопрос. В принципе, необходимо, чтобы сборная жила, нам важно, чтобы лучшие игроки считали себя ее частью или кандидатами в нее. А вот как ей жить в таких условиях, с кем и как — большой вопрос, на который у меня нет прямого ответа. Целесообразно играть с сильным соперником, чтобы национальная команда, к примеру, сыграла против сборной легионеров РПЛ. Я так и делал два года подряд, когда работал в Южной Корее. К этим играм был большой интерес», — цитирует Валерия Непомнящего ТАСС.