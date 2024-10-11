Непомнящий предложил, с кем сборной России сыграть вместо Брунея

Судя по информации, получившей распространение в СМИ, в ноябре соперниками национальной команды России будут сборные Сирии (92-е место в мировом рейтинге) и Брунея (183-е место).
«Сейчас все сложнее отвечать на этот вопрос. В принципе, необходимо, чтобы сборная жила, нам важно, чтобы лучшие игроки считали себя ее частью или кандидатами в нее. А вот как ей жить в таких условиях, с кем и как — большой вопрос, на который у меня нет прямого ответа. Целесообразно играть с сильным соперником, чтобы национальная команда, к примеру, сыграла против сборной легионеров РПЛ. Я так и делал два года подряд, когда работал в Южной Корее. К этим играм был большой интерес», — цитирует Валерия Непомнящего ТАСС.
«Но в перерыв лучшие легионеры уезжают в свои национальные сборные, поэтому остаются условно игроки категории “Б”. Но даже такой уровень сильнее, чем у Брунея. Про Сирию сложнее сказать, ее уровень я не знаю. Если бы я был главным тренером сборной, то я бы очень сильно думал, как выходить из этого положения. Но еще раз повторю, что национальная сборная должна жить ради приглашения в нее игроков — это высшая оценка карьеры каждого игрока», — добавил футбольный тренер.
Октябрьский сбор национальная команда провела без соперников. После срыва товарищеской игры с командой из Пакистана она провела открытую тренировку. Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что команда должна играть только с официальными сборными стран.
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из России от международных соревнований. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские матчи.