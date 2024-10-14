Times: Гвардиола получил предложение возглавить сборную Англии

Как сообщает The Times, Футбольная ассоциация Англии предложила главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле возглавить национальную команду страны. 53-летний специалист еще не дал ответ, однако в организации ожидают, что Гвардиола примет решение о своем будущем в ближайшие недели.
В июле сборная Англии объявила об уходе главного тренера команды Гарета Саутгейта. Специалист решил покинуть пост по собственному желанию. Национальную команду временно возглавил тренер английской молодежной сборной Ли Карсли. Недавно англичане в рамках Лиги Наций сенсационно уступили в домашнем матче сборной Греции.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
После 7 туров «Манчестер Сити» и «Арсенал» набрали по 17 очков, у лидирующего «Ливерпуля» 18 очков. В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде встретится с «Вулверхэмптоном».