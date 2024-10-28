Карпин прокомментировал расширенный состав сборной России

«Они все адаптировались к жизни в новых для себя странах. Братьям Миранчукам и Чалову уже не надо давать паузу на то, чтобы освоиться, а Сашу Головина мы и раньше вызывали. На позицию Кузяева у нас много игроков, а ситуация у “Гавра” в чемпионате Франции сейчас непростая. Далер в последнее время еще и не всегда попадает в стартовый состав своего клуба. Решили не дергать его лишний раз.



Что касается Закаряна, то я общался с представителями его команды. Он уже начал тренироваться в общей группе, скоро сыграет в официальном матче, но, естественно, форму еще не набрал, поэтому решили не вызывать.



В прошлый раз не был вызван ни один игрок “Краснодара”. Во Вьетнаме с нами был Кривцов. С учетом того, что одна игра будет в Краснодаре, шансы попасть в окончательную заявку у них высоки. В окончательном списке сборной, думаю, останется человек 26−27. Есть мысли сыграть против Брунея и Сирии двумя разными составами. По крайней мере, мне бы очень этого хотелось», — сказал Карпин.