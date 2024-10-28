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Карпин прокомментировал расширенный состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал расширенный список игроков, вызванный на ноябрьский сбор национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В расширенный список на матчи с Брунеем и Сирией вошли 39 футболистов, в том числе шесть легионеров: Алексей и Антон Миранчуки, Матвей Сафонов, Александр Головин, Далер Кузяев и Федор Чалов.

«Они все адаптировались к жизни в новых для себя странах. Братьям Миранчукам и Чалову уже не надо давать паузу на то, чтобы освоиться, а Сашу Головина мы и раньше вызывали. На позицию Кузяева у нас много игроков, а ситуация у “Гавра” в чемпионате Франции сейчас непростая. Далер в последнее время еще и не всегда попадает в стартовый состав своего клуба. Решили не дергать его лишний раз.

Что касается Закаряна, то я общался с представителями его команды. Он уже начал тренироваться в общей группе, скоро сыграет в официальном матче, но, естественно, форму еще не набрал, поэтому решили не вызывать.

В прошлый раз не был вызван ни один игрок “Краснодара”. Во Вьетнаме с нами был Кривцов. С учетом того, что одна игра будет в Краснодаре, шансы попасть в окончательную заявку у них высоки. В окончательном списке сборной, думаю, останется человек 26−27. Есть мысли сыграть против Брунея и Сирии двумя разными составами. По крайней мере, мне бы очень этого хотелось», — сказал Карпин.

Учебно‑тренировочный сбор национальной команды начнется 10 ноября на базе «Четук» в Краснодаре. 15 ноября сборная России в Краснодаре сыграет с Брунеем, после чего 19 ноября в Волгограде встретится со сборной Сирии.

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