Сборная России по футболу объявила состав на сентябрьские матчи

На товарищеские матчи в сентябре вызваны 30 футболистов.
- Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция).
- Защитники: Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА), Руслан Литвинов, Илья Самошников (оба — «Спартак»), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив»), Илья Вахания («Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Максим Осипенко («Динамо» Москва).
- Полузащитники: Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Иван Обляков (все — ЦСКА), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков (оба — «Локомотив»), Данил Глебов, Антон Миранчук (оба — «Динамо» Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США).
- Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо» Москва).
Лидерами по числу клубов, делегировавших игроков в сборную, являются ЦСКА (7), «Локомотив» (5), московское «Динамо» и «Зенит» (оба — по 4).
В итоговый состав сборной из расширенного списка не попали вратари Виталий Гудиев («Акрон») и Евгений Ставер («Рубин»), защитники Арсен Адамов («Зенит»), Мингиян Бевеев («Балтика») и Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), а также полузащитники Артем Карпукас, Зелимхан Бакаев (оба — «Локомотив»), Вадим Раков («Крылья Советов»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Даниил Фомин («Динамо» Москва) и Наиль Умяров («Спартак»).
Кроме того, в состав включены защитник Илья Самошников и вратарь Денис Адамовы, хотя их имен не было в предварительном списке.
В рамках учебно-тренировочного сбора команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи со сборными Иордании и Катара. Первая встреча пройдет 4 сентября в Москве, вторая — 7 сентября в Эр-Райяне.