Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
18:00
Родина
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.85
П2
2.77
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.30
П2
2.90
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.31
П2
3.65
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.35
П2
3.15
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.38
X
3.95
П2
1.62
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.86
П2
4.20
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.02
П2
3.78

Сборная России по футболу объявила состав на сентябрьские матчи

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определил список футболистов, которые сыграют против Иордании и Катара.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

На товарищеские матчи в сентябре вызваны 30 футболистов.

  • Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция).
  • Защитники: Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА), Руслан Литвинов, Илья Самошников (оба — «Спартак»), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив»), Илья Вахания («Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Максим Осипенко («Динамо» Москва).
  • Полузащитники: Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Иван Обляков (все — ЦСКА), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков (оба — «Локомотив»), Данил Глебов, Антон Миранчук (оба — «Динамо» Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США).
  • Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо» Москва).

Лидерами по числу клубов, делегировавших игроков в сборную, являются ЦСКА (7), «Локомотив» (5), московское «Динамо» и «Зенит» (оба — по 4).

В итоговый состав сборной из расширенного списка не попали вратари Виталий Гудиев («Акрон») и Евгений Ставер («Рубин»), защитники Арсен Адамов («Зенит»), Мингиян Бевеев («Балтика») и Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), а также полузащитники Артем Карпукас, Зелимхан Бакаев (оба — «Локомотив»), Вадим Раков («Крылья Советов»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Даниил Фомин («Динамо» Москва) и Наиль Умяров («Спартак»).

Кроме того, в состав включены защитник Илья Самошников и вратарь Денис Адамовы, хотя их имен не было в предварительном списке.

В рамках учебно-тренировочного сбора команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи со сборными Иордании и Катара. Первая встреча пройдет 4 сентября в Москве, вторая — 7 сентября в Эр-Райяне.

Футбол. Товарищеские матчи
04.09
Россия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.40
П2
7.80