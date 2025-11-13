«Отвратительные впечатления». Колосков — об игре России с Перу

«Отвратительные впечатления после игры. Это сложно игрой назвать. Жалко болельщиков, которые заплатили деньги за этот матч. Футболисты получили четыре желтых карточки. Одну из них можно понять, остальные три — чистое хулиганство, речь про Бевеева, Кругового как минимум. Я так разочарован, что до сих пор не могу угомониться. Понимаю, что нет мотивации, но что за хамство? Три желтые карточки за грубую игру, это что за подготовка? Ничего страшного нет в том, что не выиграли. Но посмотрите, как как мяч контролировала сборная Перу, как они отдавали передачи, в отличие от сборной России», — сказал Колосков.