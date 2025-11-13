«Отвратительные впечатления». Колосков — об игре России с Перу

Матч прошел накануне на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Счет в матче на 18-й минуте открыл полузащитник российской сборной Александр Головин. Перуанцы сравняли счет на 82-й минуте благодаря голу вышедшего на замену нападающего Алекса Валеры.
«Отвратительные впечатления после игры. Это сложно игрой назвать. Жалко болельщиков, которые заплатили деньги за этот матч. Футболисты получили четыре желтых карточки. Одну из них можно понять, остальные три — чистое хулиганство, речь про Бевеева, Кругового как минимум. Я так разочарован, что до сих пор не могу угомониться. Понимаю, что нет мотивации, но что за хамство? Три желтые карточки за грубую игру, это что за подготовка? Ничего страшного нет в том, что не выиграли. Но посмотрите, как как мяч контролировала сборная Перу, как они отдавали передачи, в отличие от сборной России», — сказал Колосков.
В субботу, 15 ноября, сборная России в Сочи проведет товарищескую игру против команды Чили. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
Валерий Карпин
Мануэль Баррето
Александр Головин
(Алексей Миранчук)
18′
Алекс Валера
82′
39
Матвей Сафонов
7
Алексей Батраков
52′
15
Данил Пруцев
59
Алексей Миранчук
22
Виктор Мелехин
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
46′
22
Мингиян Бевеев
67′
23
Юрий Горшков
65′
4
Данил Круговой
90+6′
8
Наиль Умяров
26′
65′
53
Александр Черников
13
Иван Сергеев
65′
10
Константин Тюкавин
17
Александр Головин
77′
20
Лечи Садулаев
1
Педро Гальесе
5
Мигель Араухо
10
Хайро Конча
18
Матиас Ласо
86′
15
Ренцо Гарсес
23
Сезар Инга
60′
7
Йорди Рейна
4
Маркос Лопес
75′
25
Кристиан Карбахаль
16
Макслорен Кастро
60′
20
Алекс Валера
9
Адриан Угарриса
60′
22
Кевин Кеведо
3
Эрик Норьега
57′
74′
30
Хесус Претель
17
Херальд Тавара
46′
24
Кенхи Кабрера
Главный судья
Камаль Умудлу
(Азербайджан)
Боковой судья
Намик Гусейнов
(Азербайджан)
Боковой судья
Вусал Мамедов
(Азербайджан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти