«Отвратительные впечатления». Колосков — об игре России с Перу

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Перу (1:1). Об этом сообщает Metaratings.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч прошел накануне на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Счет в матче на 18-й минуте открыл полузащитник российской сборной Александр Головин. Перуанцы сравняли счет на 82-й минуте благодаря голу вышедшего на замену нападающего Алекса Валеры.

«Отвратительные впечатления после игры. Это сложно игрой назвать. Жалко болельщиков, которые заплатили деньги за этот матч. Футболисты получили четыре желтых карточки. Одну из них можно понять, остальные три — чистое хулиганство, речь про Бевеева, Кругового как минимум. Я так разочарован, что до сих пор не могу угомониться. Понимаю, что нет мотивации, но что за хамство? Три желтые карточки за грубую игру, это что за подготовка? Ничего страшного нет в том, что не выиграли. Но посмотрите, как как мяч контролировала сборная Перу, как они отдавали передачи, в отличие от сборной России», — сказал Колосков.

В субботу, 15 ноября, сборная России в Сочи проведет товарищескую игру против команды Чили. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Россия
1:1
Первый тайм: 1:0
Перу
Футбол, Товарищеские матчи,
12.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 45536 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Мануэль Баррето
Голы
Россия
Александр Головин
(Алексей Миранчук)
18′
Перу
Алекс Валера
82′
Составы команд
Россия
39
Матвей Сафонов
7
Алексей Батраков
52′
15
Данил Пруцев
59
Алексей Миранчук
22
Виктор Мелехин
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
46′
22
Мингиян Бевеев
67′
23
Юрий Горшков
65′
4
Данил Круговой
90+6′
8
Наиль Умяров
26′
65′
53
Александр Черников
13
Иван Сергеев
65′
10
Константин Тюкавин
17
Александр Головин
77′
20
Лечи Садулаев
Перу
1
Педро Гальесе
5
Мигель Араухо
10
Хайро Конча
18
Матиас Ласо
86′
15
Ренцо Гарсес
23
Сезар Инга
60′
7
Йорди Рейна
4
Маркос Лопес
75′
25
Кристиан Карбахаль
16
Макслорен Кастро
60′
20
Алекс Валера
9
Адриан Угарриса
60′
22
Кевин Кеведо
3
Эрик Норьега
57′
74′
30
Хесус Претель
17
Херальд Тавара
46′
24
Кенхи Кабрера
Статистика
Россия
Перу
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
4
2
Угловые
5
3
Фолы
19
8
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Камаль Умудлу
(Азербайджан)
Боковой судья
Намик Гусейнов
(Азербайджан)
Боковой судья
Вусал Мамедов
(Азербайджан)
