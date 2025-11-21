Комментатор Орлов заявил, что Валерий Карпин мстит «Зениту»

Геннадий Орлов подверг критике решение Валерия Карпина по составу на товарищеский матч с Перу. Встреча состоялась 12 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. Орлова возмутило, что на поле не появился атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков, хотя игра проходила в его родном городе.
«То, что сотворил Карпин, — это акция против “Зенита”. Когда сборная играет в городе, откуда у нее есть ведущий футболист, тренер обычно выпускает этого футболиста. А он его не выпустил на матч в Санкт-Петербурге. Это был просто вызов “Зениту”. Он мстит “Зениту”, мстит!» — заявил Орлов.
По мнению комментатора, выход Глушенкова мог бы изменить итоговый результат матча в пользу российской команды. Орлов назвал действия тренера «вызовом и местью» петербургскому клубу, подчеркнув, что причины такого отношения ему неизвестны.
Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 30 матчей, в которых одержала 20 побед при восьми ничьих и двух поражениях. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.
Геннадию Орлову 80 лет. В 1960-е он выступал на позиции нападающего за «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.
