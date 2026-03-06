Сборная Марокко назначила нового главного тренера

Ранее 49-летний бельгиец марокканского происхождения работал с молодежной сборной Марокко, которую в прошлом году привел к победе на молодежном чемпионате мира в Чили. Также под руководством Уаби марокканцы завоевали бронзовые медали на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
До переезда в Марокко в марте 2022 года Уаби почти 20 лет проработал в академии «Андерлехта», пройдя путь от детской команды U9 до молодежной команды U21. Среди его воспитанников — Аднан Янузай, Юри Тилеманс, Доди Лукебакио, Жереми Доку и многие другие игроки сборной Бельгии.
В тренерский штаб Уаби войдет португальский специалист Жоао Сакраменто, который ранее работал в тренерском штабе «Пари Сен-Жермен», «Ромы», «Тоттенхэма» и «Лилля».
На посту главного тренера марокканской сборной Уаби сменил Валида Реграги, который возглавлял команду с сентября 2022 года. Под его руководством сборная Марокко заняла четвертое место на чемпионате мира в Катаре. Отставка Реграги произошла спустя полтора месяца после проигрыша сборной Сенегала (0:1) в финале домашнего Кубка Африки.
Президент FRMF Фаузи Лекьи поставил перед Уаби задачу закрепить позиции сборной Марокко в списке лучших команд мира. На новом посту он дебютирует 27 марта в товарищеском матче против Эквадора.
Ранее сообщалось, что спортивным директором сборной Марокко может стать бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста.
На чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике сборная Марокко сыграет с Бразилией, Шотландией и Гаити.