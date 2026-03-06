Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.19
X
9.20
П2
13.00
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.01
П2
6.70
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.05
П2
7.40
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.37
П2
2.30
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2

Сборная Марокко назначила нового главного тренера

Королевская футбольная федерация Марокко (FRMF) объявила о назначении Мохамеда Уаби на пост нового главного тренера национальной сборной.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Африканская конфедерация футбола

Ранее 49-летний бельгиец марокканского происхождения работал с молодежной сборной Марокко, которую в прошлом году привел к победе на молодежном чемпионате мира в Чили. Также под руководством Уаби марокканцы завоевали бронзовые медали на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

До переезда в Марокко в марте 2022 года Уаби почти 20 лет проработал в академии «Андерлехта», пройдя путь от детской команды U9 до молодежной команды U21. Среди его воспитанников — Аднан Янузай, Юри Тилеманс, Доди Лукебакио, Жереми Доку и многие другие игроки сборной Бельгии.

В тренерский штаб Уаби войдет португальский специалист Жоао Сакраменто, который ранее работал в тренерском штабе «Пари Сен-Жермен», «Ромы», «Тоттенхэма» и «Лилля».

На посту главного тренера марокканской сборной Уаби сменил Валида Реграги, который возглавлял команду с сентября 2022 года. Под его руководством сборная Марокко заняла четвертое место на чемпионате мира в Катаре. Отставка Реграги произошла спустя полтора месяца после проигрыша сборной Сенегала (0:1) в финале домашнего Кубка Африки.

Президент FRMF Фаузи Лекьи поставил перед Уаби задачу закрепить позиции сборной Марокко в списке лучших команд мира. На новом посту он дебютирует 27 марта в товарищеском матче против Эквадора.

Ранее сообщалось, что спортивным директором сборной Марокко может стать бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста.

На чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике сборная Марокко сыграет с Бразилией, Шотландией и Гаити.