Карпин: Мелкадзе заслужил вызов в сборную России своей игрой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов футболистов на мартовские матчи проти Никарагуа и Мали. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Источник: РИА "Новости"

В итоговый список вошел 31 футболист, в том числе вратарь «Пари Сен‑Жермен» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин.

«Игорь Дмитриев и Максим Осипенко травмированы. Алексей Миранчук не сможет приехать по семейным обстоятельствам. Захаряну решили дать время поработать в клубе, побороться за место в основном составе. Если он будет в порядке, будем рассматривать его кандидатуру на июньский сбор.

Мелкадзе заслужил вызов своей игрой. Весенний отрезок Георгий проводит на очень хорошем уровне — отмечаем и его результативные действия, и саму игру. В итоговом списке четыре нападающих. Можно сказать, что даже небольшой перебор в этой линии. Но впереди еще один тур, и все может произойти. Например, в кубковом матче травмировался Осипенко. Всегда есть риск, что кто-то еще получит травму.

Почему не вызвали Сергеева? В основном составе “Динамо” играет Тюкавин, а Ваня выходит в основном на замену. С учетом того, что есть Мелкадзе, а также Воробьев и Комличенко, которые получают примерно равное количество времени в “Локомотиве”, смысла вызывать пятого нападающего мы не видим. Что касается Петрова, то у нас нас существует практика вызова на сбор одного-двух дебютантов. Мы следили за Петровым достаточно давно, и вот пришло время с ним познакомиться.

Какие ближайшие планы у команды на этом сборе? 22 марта заканчивается тур. Сразу после матчей за клубы игроки заедут в Новогорск, пройдут медосмотр. 23 числа вылетаем в Краснодар. Тренировки в этот день не будет, а с 24 марта уже в Краснодаре начнем подготовку к матчу», — сказал Карпин.

В этом сезоне Мелкадзе провел за «Ахмат» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи. После зимнего перерыва на счету 28-летнего нападающего два гола в трех матчах — в ворота «Локомотива» (2:2) и «Акрона» (1:1). Мелкадзе провел свыше 70 матчей за сборные России разных возрастов и теперь впервые сможет сыграть за главную команду страны.

27 марта сборная России в Краснодаре сыграет против Никарагуа. 31 марта национальная команда в Санкт-Петербурге встретится со сборной Мали. В рейтинге сборных ФИФА Россия занимает 36-е место, Мали — 54-е, Никарагуа — 131-e.

