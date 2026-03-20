Карпин: Мелкадзе заслужил вызов в сборную России своей игрой

«Игорь Дмитриев и Максим Осипенко травмированы. Алексей Миранчук не сможет приехать по семейным обстоятельствам. Захаряну решили дать время поработать в клубе, побороться за место в основном составе. Если он будет в порядке, будем рассматривать его кандидатуру на июньский сбор.



Мелкадзе заслужил вызов своей игрой. Весенний отрезок Георгий проводит на очень хорошем уровне — отмечаем и его результативные действия, и саму игру. В итоговом списке четыре нападающих. Можно сказать, что даже небольшой перебор в этой линии. Но впереди еще один тур, и все может произойти. Например, в кубковом матче травмировался Осипенко. Всегда есть риск, что кто-то еще получит травму.



Почему не вызвали Сергеева? В основном составе “Динамо” играет Тюкавин, а Ваня выходит в основном на замену. С учетом того, что есть Мелкадзе, а также Воробьев и Комличенко, которые получают примерно равное количество времени в “Локомотиве”, смысла вызывать пятого нападающего мы не видим. Что касается Петрова, то у нас нас существует практика вызова на сбор одного-двух дебютантов. Мы следили за Петровым достаточно давно, и вот пришло время с ним познакомиться.



Какие ближайшие планы у команды на этом сборе? 22 марта заканчивается тур. Сразу после матчей за клубы игроки заедут в Новогорск, пройдут медосмотр. 23 числа вылетаем в Краснодар. Тренировки в этот день не будет, а с 24 марта уже в Краснодаре начнем подготовку к матчу», — сказал Карпин.