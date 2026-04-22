Экс-игрок «Барселоны» возглавит сборную Мексики после ЧМ-2026

Бывший футболист «Барселоны» Рафаэль Маркес возглавит сборную Мексики после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил директор национальных сборных Федерации футбола Мексики Дуилио Давино, слова которого приводит Mundo Deportivo.
«Его контракт уже подписан», — сказал Давино.
47-летний Маркес с 2024 года является ассистентом главного тренера Хавьера Агирре, который покинет команду по истечении контракта после чемпионата мира. На ЧМ-2026 Мексика выступит в одной группе с ЮАР, Кореей и Чехией.
В качестве игрока сборной Маркес стал одним из шести футболистов, кто пять раз участвовал в чемпионатах мира, в четырех из которых он был капитаном. На чемпионате мира 2026 года Лионель Месси и Криштиану Роналду могут установить рекорд, сыграв на шести мировых первенствах.