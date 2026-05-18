Карпин объяснил отсутствие в составе главной звезды сборной России

«Если мы говорим о полевых игроках, то в итоговом списке 28 человек. При этом нам известно о некоторых проблемах со здоровьем ряда футболистов. Неясно, доедут ли они и смогут ли принять участие в матчах. Поэтому подстраховались и назвали 28 игроков — чтобы был запас, если кого‑то не сможем использовать на этом сборе.



Мы предварительно общались с Ибрагимовым, и уже по итогам этого общения решили пригласить его на сбор. Что касается игровых качеств Амира, то лучше обсудить их после сбора. Рассчитываем на игроков “Краснодара” и “Спартака”. Финал Кубка — 24 мая, матч с Египтом — 28-го. Есть четыре дня. За это время они восстановятся и смогут принять участие. Возможно, не с первых минут, но выйти на замену — да.



По поводу недовольства продолжительным сбором ко мне никто не обращался. РФС договорился и нашел трех соперников, чего давно не было. Хорошо, что нашли. Матч с Египтом, как с участником чемпионата мира, будет для нас очень показателен. Что касается усталости — я не понимаю такого подхода. “Конец сезона” — это просто название. Наши игроки в декабре отдыхали 30−40 дней. Говорить, что они устали после примерно 15 официальных матчей с января по май — абсурд. Игроки в европейских чемпионатах играют с августа без пауз, по 10−11 месяцев. У нас же в клубах это скорее начало сезона: три месяца соревновательного периода — март, апрель, май. Говорить об их усталости смешно.



Касаемо невызова Сафонова, то вопрос не в его усталости, а в том, что он дошел до финала Лиги чемпионов, который состоится 30 мая. В случае удачного для клуба исхода будет эйфория после победы, а в случае поражения будет огромное разочарование. Я с ним общался, и мы решили, что будет психологически тяжело перестроиться после такого финала», — сказал Карпин.