Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:00
Арсенал
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.75
П2
30.00
Футбол. Франция
17.05
Нант
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.05
П2
2.55
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2

Карпин объяснил отсутствие в составе главной звезды сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал окончательный список игроков, получивших вызов на летний учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В итоговый список вошли 32 футболиста, в том числе 18-летний полузащитник молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов.

«Если мы говорим о полевых игроках, то в итоговом списке 28 человек. При этом нам известно о некоторых проблемах со здоровьем ряда футболистов. Неясно, доедут ли они и смогут ли принять участие в матчах. Поэтому подстраховались и назвали 28 игроков — чтобы был запас, если кого‑то не сможем использовать на этом сборе.

Мы предварительно общались с Ибрагимовым, и уже по итогам этого общения решили пригласить его на сбор. Что касается игровых качеств Амира, то лучше обсудить их после сбора. Рассчитываем на игроков “Краснодара” и “Спартака”. Финал Кубка — 24 мая, матч с Египтом — 28-го. Есть четыре дня. За это время они восстановятся и смогут принять участие. Возможно, не с первых минут, но выйти на замену — да.

По поводу недовольства продолжительным сбором ко мне никто не обращался. РФС договорился и нашел трех соперников, чего давно не было. Хорошо, что нашли. Матч с Египтом, как с участником чемпионата мира, будет для нас очень показателен. Что касается усталости — я не понимаю такого подхода. “Конец сезона” — это просто название. Наши игроки в декабре отдыхали 30−40 дней. Говорить, что они устали после примерно 15 официальных матчей с января по май — абсурд. Игроки в европейских чемпионатах играют с августа без пауз, по 10−11 месяцев. У нас же в клубах это скорее начало сезона: три месяца соревновательного периода — март, апрель, май. Говорить об их усталости смешно.

Касаемо невызова Сафонова, то вопрос не в его усталости, а в том, что он дошел до финала Лиги чемпионов, который состоится 30 мая. В случае удачного для клуба исхода будет эйфория после победы, а в случае поражения будет огромное разочарование. Я с ним общался, и мы решили, что будет психологически тяжело перестроиться после такого финала», — сказал Карпин.

28 мая сборная России сыграет против команды Египта в Каире, после чего вернется в Россию и проведет еще две игры — 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше