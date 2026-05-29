Мостовой: Чуть соперник посильнее, и у сборной России проблемы

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Египтом (0:1).

Накануне сборная России на выезде уступила в товарищеском матче команде Египта со счетом 0:1. Единственный гол на 65-й минуте встречи ударом головой забил Мостафа Абдельрауф.

«Чуть соперник посильнее, и у сборной России уже проблемы. Это мы увидели с Египтом. Первый раз за долгое время играли на выезде с командой, которая поедет на чемпионат мира. Понимал, что будут играть не оптимальным составом. Был риск получить травму, так что сильного состава не увидели. А у России вышла основа, кроме Головина, которого не было», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Полузащитник национальной команды Александра Головин пропустил встречу из-за перелома пальца.

Сборная России потерпела первое поражение в этом году. Ранее подопечные Валерия Карпина обыграли Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).

Сборная Египта занимает 29-е место в рейтинге ФИФА и выступит на предстоящем чемпионате мира. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе Египет встретится с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией. Российская команда находится в списке на 36-м месте.

Следующий матч российские футболисты проведут 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а потом встретятся с Тринидадом и Тобаго 9 июня в Калининграде.

Египет
1:0
Первый тайм: 0:0
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
28.05.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Cairo International Stadium
Главные тренеры
Хоссам Хассан
Валерий Карпин
Голы
Египет
Мостафа Зико
(Мохамед Хани)
65′
Составы команд
Египет
66
Карим Хафез
19
Марван Атея
23
Мустафа Шобеир
46′
1
Мохамед Эль-Шенави
3
Мохамед Хани
85′
24
Тарек Алаа
2
Яссер Ибрахим
87′
4
Хоссам Абдельмагид
6
Мохамед Абдель Монем
46′
5
Рами Рабиа
25
Ахмед Сайед
35′
20
Ибрагим Адель
7
Махмуд Хассан Трезеге
34′
11
Мостафа Зико
8
Эмам Ашур
34′
90
Хайссем Хассан
86′
98
Хамза Абделькарим
22
Омар Мармуш
72′
18
Набиль Эмад
77′
17
Моханад Лашин
87′
27
Махмуд Сабер
Россия
12
Станислав Агкацев
30
Илья Вахания
24
Александр Сильянов
67
Максим Глушенков
4
Данил Круговой
73′
22
Мингиян Бевеев
3
Игорь Дивеев
61′
14
Виктор Мелехин
27
Иван Обляков
60′
59
Алексей Миранчук
7
Алексей Батраков
41′
60′
6
Дмитрий Баринов
21
Антон Миранчук
73′
95
Никита Кривцов
13
Иван Сергеев
73′
28
Георгий Мелкадзе
18
Матвей Кисляк
73′
15
Артем Карпукас
83′
Статистика
Египет
Россия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
4
1
Угловые
5
6
Фолы
13
18
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Лалу Бенбрахам
(Алжир)
