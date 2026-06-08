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Модрич сравнялся с Месси по количеству матчей за сборную

Накануне сборная Хорватии обыграла Словению в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу (2:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

40-летний нападающий национальной команды Хорватии Лука Модрич провел 198-й матч за сборную и забил один из голов. По этому показателю футболист сравнялся с 38-летним форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.

Рекордсменом по числу матчей за национальную команду является 41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. На его счету 227 матчей. Вторую строчку в этом списке занимает форвард сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава (202).

Модрич, Роналду и Месси попали в итоговый состав своих сборных на чемпионат мира 2026 года. Для Модрича этот турнир станет пятым в карьере. Роналду и Месси сыграют на шестом для себя мундиале.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.

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