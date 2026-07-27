Легенда «Милана»: надеюсь, Мальдини не знал о связях Пирло с РФ

«Пирло — не тот человек. Что касается его связей с Россией, мы должны быть очень строги. В наше время такая связь подвергла бы все итальянское футбольное движение репутационному риску. Он никак не может быть подходящим человеком для руководства сборной, и я удивлён, что кто-то вообще мог так думать. Я думаю и надеюсь, что Мальдини не знал о его связях с московской букмекерской компанией», — сказал Ривера.