Легенда «Милана»: надеюсь, Мальдини не знал о связях Пирло с РФ

47-летний специалист должен был возглавить итальянскую национальную команду, однако его назначение не состоялось из-за споров вокруг деловых связей с Россией и сотрудничества с букмекерской компанией «Фонбет». Из-за скандала с Пирло своих постов могут лишиться технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини и его советник Леонардо.
Пирло, Мальдини и Леонардо ранее были игроками «Милана», причем первые двое являются знаковыми фигурами для «россонери».
«Пирло — не тот человек. Что касается его связей с Россией, мы должны быть очень строги. В наше время такая связь подвергла бы все итальянское футбольное движение репутационному риску. Он никак не может быть подходящим человеком для руководства сборной, и я удивлён, что кто-то вообще мог так думать. Я думаю и надеюсь, что Мальдини не знал о его связях с московской букмекерской компанией», — сказал Ривера.
Джанни Ривера выступал за «Милан» с 1960 по 1979 год и считается одним из величайших игроков в истории «россонери». Он провел за команду более 650 матчей и помог ей четырежды выиграть Кубок Италии (1967, 1972, 1973, 1977), трижды — Серию А (1962, 1968, 1979) и дважды — Кубок европейских чемпионов (1963, 1969). В 1969 году Ривера получил «Золотой мяч» как лучший футболист мира.
В начале апреля пост главного тренера сборной Италии покинул Дженнаро Гаттузо, под руководством которого «скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем стыковом матче европейского отбора. Итальянцы не смогли пробиться на три последних чемпионата мира подряд.
25 сентября сборная Италии дома сыграет со сборной Бельгии в 1-м туре группового этапа Лиги наций.