Эрлинг Холанд сообщил, что скоро станет отцом

В этом матче 24-летний нападающий оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии. Один из своих мячей он отпраздновал, засунув мяч себе под футболку. После матча в соцсетях Холанд опубликовал это фото, прикрепив к сообщению эмодзи «ребенок» и «скоро».
Холанд встречается с бывшей футболисткой «Брюне» Изабель Хаугсенг Йохансен.
Сообщается, что Холанд держал в тайне новость о предстоящем отцовстве даже от товарищей по национальной команде.
«В сборной у нас сейчас много отцов. Это хорошо для набора кадров в будущем. Менеджера национальной сборной через 25 лет ждет блестящее будущее», — сказал главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен после матча.
Холанд дебютировал за сборную Норвегии в сентябре 2019 года. Он провел за национальную команду 36 матчей и забил 34 гола. Он опередил по голам Юргена Юве (33), чей результат держался с 1934 года.