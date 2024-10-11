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Эрлинг Холанд сообщил, что скоро станет отцом

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд после матча Лиги наций против Словении (3:0) сообщил, что станет отцом.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

В этом матче 24-летний нападающий оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии. Один из своих мячей он отпраздновал, засунув мяч себе под футболку. После матча в соцсетях Холанд опубликовал это фото, прикрепив к сообщению эмодзи «ребенок» и «скоро».

Холанд встречается с бывшей футболисткой «Брюне» Изабель Хаугсенг Йохансен.

Источник: Соцсети

Сообщается, что Холанд держал в тайне новость о предстоящем отцовстве даже от товарищей по национальной команде.

«В сборной у нас сейчас много отцов. Это хорошо для набора кадров в будущем. Менеджера национальной сборной через 25 лет ждет блестящее будущее», — сказал главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен после матча.

Холанд дебютировал за сборную Норвегии в сентябре 2019 года. Он провел за национальную команду 36 матчей и забил 34 гола. Он опередил по голам Юргена Юве (33), чей результат держался с 1934 года.

Норвегия
3:0
Первый тайм: 1:0
Словения
Футбол, Лига наций B,
10.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Ullevaal
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Матьяж Кек
Голы
Норвегия
Эрлин Бреут Холанн
(Антонио Нуса)
7′
Александр Серлот
52′
Эрлин Бреут Холанн
(Александр Серлот)
62′
Составы команд
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
3
Кристоффер Айер
5
Давид Меллер Вольфе
21
Андреас Ханче-Ольсон
8
Сандер Берге
9
Эрлин Бреут Холанн
4
Лео Эстигор
46′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
14
Юлиан Рюэрсон
82′
10
Хуго Ветлесен
2
Мортен Торсби
75′
6
Патрик Берг
88′
7
Александр Серлот
75′
19
Арон Деннум
20
Антонио Нуса
75′
11
Йорген Странд Ларсен
Словения
1
Ян Облак
13
Эрик Янжа
20
Петар Стоянович
63′
21
Ваня Дркушич
6
Яка Бийол
10
Тими Макс Элшник
3
Юре Балковец
57′
18
Жан Випотник
4
Деян Петрович
73′
14
Ясмин Куртич
22
Адам Гнезда Черин
79′
7
Йосип Иличич
9
Андраж Шпорар
57′
19
Жан Целар
11
Беньямин Шешко
79′
15
Блаж Крамер
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
11
14
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
5
Фолы
11
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Манфредас Лукьянчукас
(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Норвегия
Манчестер Сити
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