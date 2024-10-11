Эрлинг Холанд сообщил, что скоро станет отцом

В этом матче 24-летний нападающий оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии. Один из своих мячей он отпраздновал, засунув мяч себе под футболку. После матча в соцсетях Холанд опубликовал это фото, прикрепив к сообщению эмодзи «ребенок» и «скоро».