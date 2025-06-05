Полуфиналы «Ролан Гаррос», Испания — Франция и финал НБА: что посмотреть сегодня

В Лиге наций нас ожидает повторение полуфинала Евро-2024, где «красная фурия» остановила вице-чемпионов мира. У французов есть отличный шанс попытаться доказать, что та неудача была случайностью. Но сделать это будет непросто — Испания подходит к матчу с впечатляющей серией из 18 матчей без поражений. Команда Луиса де ла Фуэнте демонстрирует быстрый и агрессивный футбол, а Ламин Ямаль, которому еще не исполнилось 18 лет, под конец сезона играет на уровне одного из лучших игроков мира. В свою очередь, Франция имеет серьезные кадровые потери в обороне и сильно зависит от игры Килиана Мбаппе. Не меньше, чем Португалия зависит от Криштиану Роналду, но вчера это им не помешало выбить из турнира Германию. Исторически матчи между Испанией и Францией заканчиваются с минимальным преимуществом одной из сторон, поэтому предстоящая встреча обещает быть интересной.