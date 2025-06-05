Полуфиналы «Ролан Гаррос», Испания — Франция и финал НБА: что посмотреть сегодня

«Ролан Гаррос». Женщины. ¼ финала. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ига Швентек (Польша, 5)
16:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Одна из главных афиш «Ролан Гаррос» — первая ракетка мира Арина Соболенко против четырехкратной и действующей чемпионки турнира Иги Швентек. Белоруска дошла до полуфинала крайне уверенно, не отдав соперницам ни сета, и, судя по игре, проводит один из лучших турниров в карьере. Соболенко выиграла 16 из 18 матчей на грунте в этом сезоне и находится в отличной форме. По другую сторону корта будет Швентек, у которой 26 выигранных матчей на «Ролан Гаррос» подряд и пять из шести выигранных матчей против белоруски на грунте. Матч обещает стать напряженным и историческим — сходятся две сильнейшие теннисистки последних лет.
«Ролан Гаррос». Женщины. ¼ финала. Коко Гауфф (США, 2) — Лоис Буассон (Франция, 361)
17:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Мы дошли до той стадии «Ролан Гаррос», когда каждый матч заслуживает внимания — и встреча Коко Гауфф против формально все еще 361-й ракетки мира не является исключением. Сказка Буассон продолжается — на первом Большом Шлеме побеждена шестая ракетка мира и повержена третья, теперь на очереди вторая. Гауфф уверенно провела первую часть турнира, но в последней игре столкнулась с серьёзным сопротивлением со стороны Мэдисон Киз. На стороне Гауфф в предстоящей встрече — опыт, класс и стабильность. На стороне Буассон — уверенность, азарт и невероятная поддержка домашних трибун (Мирра Андреева не даст соврать). Еще одно чудо или закономерный выход фаворита в финал?
Лига наций. ½ финала. Испания — Франция
22:00. Где смотреть: Okko Спорт.
В Лиге наций нас ожидает повторение полуфинала Евро-2024, где «красная фурия» остановила вице-чемпионов мира. У французов есть отличный шанс попытаться доказать, что та неудача была случайностью. Но сделать это будет непросто — Испания подходит к матчу с впечатляющей серией из 18 матчей без поражений. Команда Луиса де ла Фуэнте демонстрирует быстрый и агрессивный футбол, а Ламин Ямаль, которому еще не исполнилось 18 лет, под конец сезона играет на уровне одного из лучших игроков мира. В свою очередь, Франция имеет серьезные кадровые потери в обороне и сильно зависит от игры Килиана Мбаппе. Не меньше, чем Португалия зависит от Криштиану Роналду, но вчера это им не помешало выбить из турнира Германию. Исторически матчи между Испанией и Францией заканчиваются с минимальным преимуществом одной из сторон, поэтому предстоящая встреча обещает быть интересной.
НБА. Финал. «Оклахома-Сити» — «Индиана». 1-й матч
03:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Любителям бодрствовать ночью сообщаем — за океаном стартует финал НБА, где сойдутся «Оклахома-Сити» и «Индиана». Противостояние интересно в первую очередь тем, что ни одна из этих команд еще не становилась чемпионом. «Оклахома» — лучшая защита лиги, и, возможно, новая движущая сила в НБА на ближайшие годы. «Индиана» — главная сенсация сезона, которая по ходу текущего розыгрыша плей-офф совершила три исторических камбэка. Отыграть семь очков за 47 секунд до конца матча? Не проблема! Провернуть тоже самое за 35 секунд до конца овертайма? Пожалуйста! Девять очков за 52 секунды? Получите, распишитесь! Объективно шансов у «Индианы» на итоговый успех не очень много — уж слишком их соперник монструозен. Но нейтрального болельщика эта команда равнодушным точно не оставит.