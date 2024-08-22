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Сафонов поддержал 14-летнего вратаря, сыгравшего в Кубке России

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов обратился к 14-летнему вратарю «Кубани» Роману Сафонову, который дебютировал в матче Пути регионов Кубка России против клуба «Кубань Холдинг» (0:5).

Роман Сафонов стал самым молодым футболистом в истории Кубка России.

«Рома — привет. Видел, что ты дебютировал в большом футболе. Хочу тебе сказать — не расстраивайся, это только начало пути. Верь в мечту, стремись к лучшему и все обязательно получится», — сказал Матвей Сафонов в видео.

После матча тренер «Кубани» Евгений Варламов объяснил решение выставить юношеский состав на матч против «Кубани Холдинга».

«Дело в том, что у нас ужасная логистика, мы находимся в Подмосковье, в Бронницах, готовимся к “Велесу”. В прошлом туре мы играли в гостях с “Калугой”, поэтому между двумя выездными матчами было очень трудно добраться до Краснодара и вернуться в Подмосковье. А так как Кубок России — турнир серьезный, нельзя было его миновать, мы решили, чтобы у нас сыграла молодежь, которая еще не выступала на таком серьезном уровне. Таким образом, молодые ребята сыграли, которые и не знали, как играть в таких матчах.

Мы надеемся, что это пойдет на пользу ребятам. Помимо игровой практики, это все-таки участие в официальном турнире. Сыграть в таком турнире в таком возрасте — большая значимость. Мы даем шанс проявить себя молодежи, которая является резервом под первую команду. Не всех удалось заявить на матч, но лучшие из академии игровое время получили», — приводит слова Варламова «Чемпионат».

Кубань
0:5
Первый тайм: 0:0
Кубань Холдинг
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 2-й раунд
21.08.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Кубань
Главные тренеры
Роберт Евдокимов
Антон Толстопятов
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