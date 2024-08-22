Сафонов поддержал 14-летнего вратаря, сыгравшего в Кубке России

«Дело в том, что у нас ужасная логистика, мы находимся в Подмосковье, в Бронницах, готовимся к “Велесу”. В прошлом туре мы играли в гостях с “Калугой”, поэтому между двумя выездными матчами было очень трудно добраться до Краснодара и вернуться в Подмосковье. А так как Кубок России — турнир серьезный, нельзя было его миновать, мы решили, чтобы у нас сыграла молодежь, которая еще не выступала на таком серьезном уровне. Таким образом, молодые ребята сыграли, которые и не знали, как играть в таких матчах.



Мы надеемся, что это пойдет на пользу ребятам. Помимо игровой практики, это все-таки участие в официальном турнире. Сыграть в таком турнире в таком возрасте — большая значимость. Мы даем шанс проявить себя молодежи, которая является резервом под первую команду. Не всех удалось заявить на матч, но лучшие из академии игровое время получили», — приводит слова Варламова «Чемпионат».