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Стало известно, когда состоятся матчи ½ Кубка России

Российский футбольный союз утвердил расписание полуфинальных матчей Кубка России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/russiancup

Пресс‑служба Российского футбольного союза опубликовала календарь ответных матчей полуфинала Пути РПЛ и игр первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Матчи первого этапа полуфинала Пути регионов будут сыграны во вторник, 15 апреля. «Локомотив» сыграет с «Ахматом» в 18 часов по московскому времени, а «Спартак» примет «Урал» в 20:30.

Ответные матчи полуфинала Пути РПЛ будут сыграны в среду, 16 апреля. Встреча «Зенита» и «Ростова» начнется в 18:00 мск, «Динамо» и ЦСКА проведут ответную игру в 20:30 мск.

Напомним, что команды, проигравшие в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, продолжат борьбу за трофей в нижней сетке. Команда, потерпевшая поражение в Пути регионов, покидает турнир.

Действующий обладатель Кубка России — петербургский «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1. Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую Премьер-лигу (в шестой раз подряд), Кубок страны и Суперкубок.