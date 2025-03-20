Стало известно, когда состоятся матчи ½ Кубка России

Пресс‑служба Российского футбольного союза опубликовала календарь ответных матчей полуфинала Пути РПЛ и игр первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.
Матчи первого этапа полуфинала Пути регионов будут сыграны во вторник, 15 апреля. «Локомотив» сыграет с «Ахматом» в 18 часов по московскому времени, а «Спартак» примет «Урал» в 20:30.
Ответные матчи полуфинала Пути РПЛ будут сыграны в среду, 16 апреля. Встреча «Зенита» и «Ростова» начнется в 18:00 мск, «Динамо» и ЦСКА проведут ответную игру в 20:30 мск.
Напомним, что команды, проигравшие в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, продолжат борьбу за трофей в нижней сетке. Команда, потерпевшая поражение в Пути регионов, покидает турнир.
Действующий обладатель Кубка России — петербургский «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1. Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую Премьер-лигу (в шестой раз подряд), Кубок страны и Суперкубок.