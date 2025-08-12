Матч «Зенит» — «Рубин» 12 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

«Рубин» не усилился этим летом, но стартовал лучше: 7 очков в 4 турах. Правда, последний матч казанцам не удался, они влетели ЦСКА 1:5. Рахимов не видит большой беды в этом поражении, все-таки моменты в Москве его команда создавала. Но подвела реализация. Плюс, в обороне было много ошибок, нехарактерных для игроков «Рубина». Интересно, какой состав главный тренер казанцев выставит в этот раз. В 1-м туре Кубка с «Оренбургом» (2:0) в старте вышли и Даку, и Ходжа, и Вуячич с Грицаенко. У «Зенита» скамейка сильнее, тут можно ждать с первых минут Глушенкова, Мостового, Гонду и Кассьерру.