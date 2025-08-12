Ричмонд
Матч «Зенит» — «Рубин» 12 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Во вторник, 12 августа, «Зенит» встретится с «Рубином» в Кубке России.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч начнется в 18:30 мск на стадионе «Газпром Арена». Главный арбитр встречи — Сергей Чебан. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» потратил летом 32 млн евро на трансферы, но результаты пока оставляют желать лучшего. У команды Семака всего 5 очков после 4 туров, и в Санкт-Петербурге, конечно, этим недовольны. В субботу «Зенит» уступил «Ахмату» в Грозном 0:1. После автогола Дркушича, петербуржцы так и не придумали, как взломать плотную оборону соперника. Даже Семак признал, что опасных моментов было немного. «Зениту» не хватало дальних ударов, точных навесов и быстрых передач. В Кубке России команда Семака выиграла первый матч у «Ахмата» (2:1), выход из группы с первых двух мест не станет проблемой для «Зенита».

«Рубин» не усилился этим летом, но стартовал лучше: 7 очков в 4 турах. Правда, последний матч казанцам не удался, они влетели ЦСКА 1:5. Рахимов не видит большой беды в этом поражении, все-таки моменты в Москве его команда создавала. Но подвела реализация. Плюс, в обороне было много ошибок, нехарактерных для игроков «Рубина». Интересно, какой состав главный тренер казанцев выставит в этот раз. В 1-м туре Кубка с «Оренбургом» (2:0) в старте вышли и Даку, и Ходжа, и Вуячич с Грицаенко. У «Зенита» скамейка сильнее, тут можно ждать с первых минут Глушенкова, Мостового, Гонду и Кассьерру.

«Зенит» и «Рубин» уже успели один раз встретиться в этом сезоне. В Казани команда Рахимова отыгралась с 0:2 благодаря голам Ходжи и Даку. Результаты матчей и расписание Кубка России по футболу вы можете найти здесь.

Фаворитом у букмекеров в этой встрече закономерно считается «Зенит». На победу хозяев поля в основное время можно поставить за 1,38. Ничья стоит 5,20, победа гостей — 8,40. На обе забьют принимают ставки с коэффициентом 1,98, а на тотал больше 2,5 — с коэффициентом 1,73.

