Дзюба против Батракова, «Реал» в ЛЧ и легкая атлетика: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях вторника, 16 сентября, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Футбол. Кубок России. 4-й тур. Группа D. «Акрон» — «Локомотив»

18:45 Где смотреть: «Матч ТВ».

Футбол
Кубок России 2025/2026
Группа D, 16.09.2025, 18:45
Акрон
-
Локомотив
-

В рамках 4-го тура Кубка России «Акрон» из Тольятти примет на своем поле московский «Локомотив».

На стартовом отрезке РПЛ и Кубка России «Акрон» не показывает впечатляющих результатов. Команда Заура Тедеева потерпела пять поражений кряду. Накануне «Акрон» уступил действующему чемпиону страны «Краснодару» (1:2). В турнирной таблице РПЛ «Акрон» располагается на 15-м месте с 6 баллами, а в Кубке России идет на третьем месте в группе D с 5 очками.

«Локомотив» выдал невероятный старт сезона и теперь немного сбавил обороты. «Железнодорожники» в последних пяти встречах одержали две победы и трижды сыграли вничью. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. В Кубке России «Локомотив» располагается на втором месте группе D с 6 очками. Сегодня мы увидим противостояние молодого таланта «Локо» Алексея Батракова и бывшего игрока клуба 37-летнего Артема Дзюбы. Кто из футболистов сможет записать гол на свой счет? Узнаем уже сегодня.

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Токио

13:30 Где смотреть: «Матч ТВ».

Третий день чемпионата мира по легкой атлетике подарил зрителям первый в истории фотофиниш на марафоне у мужчин и 14-й рекорд мира от шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса (6,30 м).

В четвертый день соревнований спортсмены разыграют четыре комплекта наград. За медали поборются мужчины в прыжках в высоту, метании молота и в беге на 110 м с/б. У женщин обладательница звания чемпионки мира определится в беге на 1500 м.

Теннис. Женщины. Кубок Билли Джин Кинг. ¼ финала. Италия — Китай

12:00 Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Финальная стадия командного женского турнира Кубка Билли Джин Кинг пройдет в Шэньчжэне с 16-го по 21-е сентября. В восьмерку сильнейших сборных мира пробились действующие чемпионки сборная Италии, представительницы Казахстана с Еленой Рыбакиной и Юлией Путинцевой в составе, сборная Китая, а также национальные команды Великобритании, США, Испании, Украины и Японии.

Сегодня, 16 сентября в четвертьфинале сыграют представительницы Италии и Китая.

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур. «Реал» — «Марсель»

22:00 Где смотреть: Okko.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 1-й тур, 16.09.2025, 22:00
Реал
-
Марсель
-

В рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26 мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет французский «Марсель».

Рекордсмен по числу титулов в ЛЧ «Реал» (15) проведет первый матч в Лиге чемпионов под руководством Хаби Алонсо, который сменил на посту Карло Анчелотти. В чемпионате Испании «сливочные» одержали четыре победы и располагаются на первом месте в турнирной таблице. Один из лидеров команды нападающий Килиан Мбаппе уже имеет на счету четыре забитых мяча.

«Марсель» на старте сезона выглядит неуверенно. Подопечные Роберто Де Дзерби одержали две победы и потерпели два поражения. «Марсель» идет на 7-м месте в турнирной таблице Лиги 1 с 6 очками.

За последние 15 лет «Реал» и «Марсель» ни разу не встречались на поле. Какая команда наберет первые очки в новом розыгрыше Лиги чемпионов? Ответ узнаем уже скоро.