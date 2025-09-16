Дзюба против Батракова, «Реал» в ЛЧ и легкая атлетика: что смотреть сегодня

«Локомотив» выдал невероятный старт сезона и теперь немного сбавил обороты. «Железнодорожники» в последних пяти встречах одержали две победы и трижды сыграли вничью. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. В Кубке России «Локомотив» располагается на втором месте группе D с 6 очками. Сегодня мы увидим противостояние молодого таланта «Локо» Алексея Батракова и бывшего игрока клуба 37-летнего Артема Дзюбы. Кто из футболистов сможет записать гол на свой счет? Узнаем уже сегодня.