Черчесов против «Зенита», Хайкин в Лиге чемпионов: что смотреть сегодня

В пятый день чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Токио, будет разыграно четыре комплекта наград. У женщин обладательницы медалей определятся в прыжках с шестом и в беге на 3000 м с/п. У мужчин — в прыжках в длину и в беге на 1500 м.