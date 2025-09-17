Черчесов против «Зенита», Хайкин в Лиге чемпионов: что смотреть сегодня

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Токио
13:30 Где смотреть: «Матч ТВ».
В пятый день чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Токио, будет разыграно четыре комплекта наград. У женщин обладательницы медалей определятся в прыжках с шестом и в беге на 3000 м с/п. У мужчин — в прыжках в длину и в беге на 1500 м.
Футбол. Кубок России. 4-й тур. Группа А. «Зенит» — «Ахмат»
20:30 Где смотреть: «Матч ТВ».
В рамках 4-го тура Кубка России «Зенит» из Санкт-Петербурга на своем поле примет грозненский «Ахмат» под руководством Станислава Черчесова.
«Зенит» продолжает терять очки в РПЛ. После 8 туров команда Сергея Семака располагается на 6-м месте в турнирной таблице с 13 очками. В Кубке России сине-бело-голубые наоборот уверенно обыгрывают соперников. «Зенит» лидирует в турнирной таблице группы А с 9 баллами.
«Ахмат» провалил начало сезона и отправил в отставку главного тренера Александра Сторожука. На его место был назначен Станислав Черчесов. При нем грозненцы одержали две победы, в том числе над «Зенитом» (1:0), и трижды сыграли вничью. В Кубке России «Ахмат» потерпел два поражения и обыграл «Рубин» (2:0). Получится ли у «Зенита» вновь победить или «Ахмат» сможет навязать борьбу сине-бело-голубым на «Газпром Арене»? Ответ узнаем сегодня.
Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур. «Славия» — «Буде-Глимт»
19:45 Где смотреть: Okko.
В рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26 чешская «Славия» на своем поле примет «Буде-Глимт» из Норвегии.
«Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным в составе дебютирует в общем этапе Лиги чемпионов. «Буде-Глимт» в квалификации ЛЧ выбил из розыгрыша австрийский «Штурм». В чемпионате Норвегии команда располагается на первом месте в турнирной таблице с 48 очками. В прошлом сезоне «Буде-Глимт» дошел до полуфинала Лиги Европы и стал открытием турнира.
«Славия» проведет свой первый матч в Лиге чемпионов. В чемпионате страны команда Индржиха Трпишовски занимает первое место в турнирной таблице. «Славия» пока не потерпела ни одного поражения. Сможет ли «Буде-Глимт» обыграть хозяев поля? Ответ узнаем уже скоро.
Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур. «Бавария» — «Челси»
22:00 Где смотреть: Okko.
«Бавария» на старте сезона не знает поражений. Мюнхенцы уже успели завоевать Суперкубок Германии, обыграв «Штутгарт» (2:1). Подопечные Венсана Компани одержали три победы в Бундеслиге и победили «Вехен» в Кубке Германии (3:2).
Победитель клубного чемпионата мира «Челси» начал сезон в АПЛ с двух побед и двух ничьих. Команда Энцо Марески находится в хорошей форме и готова эта продемонстрировать.
Напомним, в 2012 году в финале ЛЧ «Челси» нанес поражение «Баварии» (1:1, 4:3 пен.).
Также в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов действующий победитель «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым в составе сыграет с итальянской «Аталантой». Один из фаворитов турнира «Ливерпуль» примет на «Энфилде» мадридский «Атлетико», а финалист минувшего сезона «Интер» на выезде встретится с «Аяксом». Все матчи начнутся в 22:00. Трансляции доступны в Okko.