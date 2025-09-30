Матч «Краснодар» — «Динамо» Москва 30 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 20:30 мск и пройдет в Краснодаре на «Ozon Арене». В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Краснодар» чуть сбавил темп в РПЛ и откатился с 1-го места на 3-е. В Кубке России «быки» лидируют в своей группе, но еще не гарантировали себе выход в плей-офф в Путь РПЛ. После 4 матчей у команды Мусаева 9 очков. «Краснодар» уступил «Крыльям Советов», а затем уверенно обыграл московское «Динамо», «Сочи» и «Крылья». Мусаев дает поиграть в Кубке резервистам, и они пользуются этими шансами. Так, Козлов забил уже три гола в этом турнире, в матче с «Динамо» 18-летний Мукаилов сделал дубль. При этом время здесь получают и такие игроки основы, как Сперцян и Кордоба.
У «Динамо» ситуация в этом сезоне посложнее. В чемпионате они только сейчас поднялись на 7-е место, в Кубке были домашние 0:4 с «Краснодаром» и поражение по пенальти от «Крыльев». В кубковом турнире москвичи занимают второе место в группе с 7 очками. Бело-голубые много забивают, но при этом и много пропускают. В РПЛ команда Карпина только что сыграла 3:2 в Самаре, причем голевых моментов у ворот «Динамо» хватало. В сентябре москвичи идут без поражений, отчасти это связано с календарем. Из серьезных соперников был только «Спартак» (2:2).
В этом сезоне «Краснодар» два раза обыграл «Динамо» — 1:0 в РПЛ и 4:0 в Кубке. Результаты матчей и календарь Кубка России вы можете найти здесь.
Букмекеры отдают предпочтение «Краснодару» в этой встрече. На победу хозяев в основное время можно поставить за 1,88, а на победу «Динамо» — за 4,20. Тотал больше 2,5 стоит 1,73, а вариант «каждая команда забьет больше 1,5» — 5,40.