Матч «Краснодар» — «Динамо» Москва 30 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Краснодар» чуть сбавил темп в РПЛ и откатился с 1-го места на 3-е. В Кубке России «быки» лидируют в своей группе, но еще не гарантировали себе выход в плей-офф в Путь РПЛ. После 4 матчей у команды Мусаева 9 очков. «Краснодар» уступил «Крыльям Советов», а затем уверенно обыграл московское «Динамо», «Сочи» и «Крылья». Мусаев дает поиграть в Кубке резервистам, и они пользуются этими шансами. Так, Козлов забил уже три гола в этом турнире, в матче с «Динамо» 18-летний Мукаилов сделал дубль. При этом время здесь получают и такие игроки основы, как Сперцян и Кордоба.