Битва за Восток в КХЛ, финал ЧМ, «Зенит» — «Динамо» и еврокубки: что смотреть сегодня

В Катаре сегодня завершается юниорский чемпионат мира по футболу, который преподнес крайне неожиданный финал. И если португальцы в далеком 1989 году вместе с 16-летним Луишем Фигу еще заходили в медали, то австрийцы дальше группового этапа никогда не проходили. Вообще, Австрия на этом турнире абсолютно чумовая: семь побед в семи матчах с общим счетом 17:1, а в плей-офф были перебиты Англия (4:0) и Италия (2:0). Юниорский футбол — блюдо для гурманов, но благодаря ему можно заглянуть в будущее лет так на пять-семь. Не упустите возможность познакомиться с новыми именами, которые будут определять европейский футбол в следующем десятилетии.