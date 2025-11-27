Битва за Восток в КХЛ, финал ЧМ, «Зенит» — «Динамо» и еврокубки: что смотреть сегодня

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
КАМАЗ
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.55
П2
2.28
Футбол. Кубок России
20:30
Динамо
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.70
П2
2.26
Футбол. Лига Европы
20:45
Рома
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.02
П2
7.24
Футбол. Лига Европы
20:45
Астон Вилла
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.22
X
8.00
П2
13.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Порту
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.14
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.41
П2
5.20
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.26
П2
4.62
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.66
П2
6.06
Футбол. Лига Европы
20:45
Лудогорец
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
5.05
X
3.83
П2
1.75
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.57
П2
6.10
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
3.34
X
3.49
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Хамрун Спартанс
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.85
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.44
П2
3.79
Футбол. Лига конференций
20:45
Омония
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.63
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.59
П2
4.38
Футбол. Лига конференций
20:45
Сигма
:
Целе
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.52
П2
2.90
Футбол. Лига конференций
20:45
Слован Бр
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.14
П2
1.71
Футбол. Лига конференций
20:45
Университатя Кр
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.75
П2
1.84
Футбол. Лига конференций
20:45
Зриньски
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.49
П2
2.54
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.56
П2
8.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.19
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Црвена Звезда
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.08
П2
7.45
Футбол. Лига Европы
23:00
Гоу Эхед Иглз
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
6.14
X
4.84
П2
1.51
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.00
П2
3.66
Футбол. Лига Европы
23:00
Маккаби
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.56
X
3.98
П2
1.79
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.40
П2
14.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.93
П2
5.14
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.47
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Абердин
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.61
П2
3.27
Футбол. Лига конференций
23:00
Брейдаблик
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
5.36
X
4.57
П2
1.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Дрита
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.15
П2
2.92
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.63
П2
4.05
Футбол. Лига конференций
23:00
Ягеллония
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.11
П2
6.77
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.54
П2
2.65
Футбол. Лига конференций
23:00
Риека
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.54
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Шахтер
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.84
X
3.65
П2
2.02
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
2
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
ПСВ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
3
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
3
:
Брюгге
0
П1
X
П2

Битва за Восток в КХЛ, финал ЧМ, «Зенит» — «Динамо» и еврокубки: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды, 27 ноября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск)

17:00. Где смотреть: КХЛ ТВ.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 13, 27.11.2025, 17:00
Металлург Мг
-
Авангард
-

Игровой день в КХЛ возглавляет битва титанов Восточной конференции. В октябре «Металлург» и «Авангард» обменялись уверенными гостевыми победами, и теперь на очереди третий акт их сезонного противостояния. Магнитогорцы имели перед этим матчем целых четыре дня отдыха, за которые «ястребы» успели съездить в Астану и Нижнекамск. Последний матч закончился для подопечных Ги Буше катастрофой — они вели к концу второго периода 5:2 и умудрились проиграть матч в основное время. После такого фиаско матч с лидером КХЛ — возможность для «ястребов» реабилитироваться и вернуть себе второе место на Востоке. В целом обе команды сейчас находятся в хорошей форме, много забивают и готовы порадовать публику зрелищным и результативным хоккеем.

Футбол. Чемпионат мира до 17 лет. Финал. Португалия — Австрия

19:00. Где смотреть: «Матч! Футбол 1».

В Катаре сегодня завершается юниорский чемпионат мира по футболу, который преподнес крайне неожиданный финал. И если португальцы в далеком 1989 году вместе с 16-летним Луишем Фигу еще заходили в медали, то австрийцы дальше группового этапа никогда не проходили. Вообще, Австрия на этом турнире абсолютно чумовая: семь побед в семи матчах с общим счетом 17:1, а в плей-офф были перебиты Англия (4:0) и Италия (2:0). Юниорский футбол — блюдо для гурманов, но благодаря ему можно заглянуть в будущее лет так на пять-семь. Не упустите возможность познакомиться с новыми именами, которые будут определять европейский футбол в следующем десятилетии.

Футбол. Кубок России. Путь РПЛ. ¼ финала. Ответный матч. «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

20:30. Где смотреть: «Матч ТВ».

«Зенит» за последние три с половиной месяца проиграл лишь однажды, но именно это поражение может отправить команду Сергея Семака в нижнюю сетку Кубка России. Такой исход для «сине-бело-голубых» катастрофой не станет, ведь они все равно останутся фаворитами турнира. Но почему бы не попытаться совершить камбэк, тем более если календарь оставшихся матчей в РПЛ позволяет это сделать? Вполне можно рассчитывать на то, что Семак, в отличие от первого матча сыграет основным составом или приближенным к нему.

«Динамо» имеет хороший задел перед ответным матчем, но удержать преимущество в два мяча с учетом всех проблем команды в обороне будет непросто. Перед Роланом Гусевым поставлен любопытный челлендж — выиграть все четыре оставшихся матча до конца года и его избавят от приставки и.о. В первом матче были разгромлены одноклубники из Махачкалы (3:0), впереди «Зенит», «Ахмат» и «Спартак». В такой ситуации смысла наглухо закрываться в обороне его команде нет, поэтому наверняка нас ждет открытая и зрелищная игра.

Футбол. Лига Европы. Общий этап. 5-й тур. «Рома» (Италия) — «Мидтьюлланн» (Дания)

20:45. Где смотреть: Okko.

Футбол
Лига Европы 2025/2026
Общий этап. 5-й тур, 27.11.2025, 20:45
Рома
-
Мидтьюлланн
-

«Мидтьюлланн» неожиданно возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги Европы, одержав четыре победы с общим счетом 11:3. В списке жертв датского клуба уже есть крепкие «Ноттингем» и «Селтик», но настоящей проверкой для них станет выезд на «Стадио Олимпико» к текущему лидеру Серии А. Впрочем, испытанием этот матч будет и для «Ромы» — пока в Лиге Европы «джаллоросси» идут на 18-м месте, и их участие в весенней стадии остается под вопросом. Команда Джан Пьеро Гасперини допустила два необязательных поражения дома против «Лилля» (0:1) и «Виктории Пльзень» (1:2). Что это было: случайность или сознательная жертва еврокубками ради успехов в чемпионате? Ответ на этот вопрос мы должны получить в этом матче.

Футбол. Лига конференций. Общий этап. 4-й тур. «Страсбур» (Франция) — «Кристал Пэлас» (Англия)

23:00. Где смотреть: Okko.

Футбол
Лига конференций 2025/2026
Общий этап. 4-й тур, 27.11.2025, 23:00
Страсбур
-
Кристал Пэлас
-

В Лиге конференций не так много афиш, способных заставить обратить на себя внимание, но этот матч является исключением. «Страсбур» и «Кристал Пэлас» входят в число главных фаворитов Лиги конференций и являются самыми статусными участниками в третьем по значимости еврокубке, поскольку в своих чемпионатах сейчас располагаются в топ-5.

«Страсбур» впервые за 20 лет пробился в еврокубки и пока идет без поражений. Французский коллектив очень хорош на своем поле — за 16 последних встреч на своём поле во всех турнирах клуб потерпел всего два поражения. «Кристал Пэлас» напротив, свой лучший футбол показывает на выезде. В октябре лондонцы на своем поле проиграли кипрскому АЕКу (0:1), из-за чего потеряли место в лидирующей группе. В этой игре случилась недооценка соперника, которой явно не будет места в предстоящей встрече. Ожидается интересный и напряженный матч.