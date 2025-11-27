Битва за Восток в КХЛ, финал ЧМ, «Зенит» — «Динамо» и еврокубки: что смотреть сегодня

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск)
17:00. Где смотреть: КХЛ ТВ.
Игровой день в КХЛ возглавляет битва титанов Восточной конференции. В октябре «Металлург» и «Авангард» обменялись уверенными гостевыми победами, и теперь на очереди третий акт их сезонного противостояния. Магнитогорцы имели перед этим матчем целых четыре дня отдыха, за которые «ястребы» успели съездить в Астану и Нижнекамск. Последний матч закончился для подопечных Ги Буше катастрофой — они вели к концу второго периода 5:2 и умудрились проиграть матч в основное время. После такого фиаско матч с лидером КХЛ — возможность для «ястребов» реабилитироваться и вернуть себе второе место на Востоке. В целом обе команды сейчас находятся в хорошей форме, много забивают и готовы порадовать публику зрелищным и результативным хоккеем.
Футбол. Чемпионат мира до 17 лет. Финал. Португалия — Австрия
19:00. Где смотреть: «Матч! Футбол 1».
В Катаре сегодня завершается юниорский чемпионат мира по футболу, который преподнес крайне неожиданный финал. И если португальцы в далеком 1989 году вместе с 16-летним Луишем Фигу еще заходили в медали, то австрийцы дальше группового этапа никогда не проходили. Вообще, Австрия на этом турнире абсолютно чумовая: семь побед в семи матчах с общим счетом 17:1, а в плей-офф были перебиты Англия (4:0) и Италия (2:0). Юниорский футбол — блюдо для гурманов, но благодаря ему можно заглянуть в будущее лет так на пять-семь. Не упустите возможность познакомиться с новыми именами, которые будут определять европейский футбол в следующем десятилетии.
Футбол. Кубок России. Путь РПЛ. ¼ финала. Ответный матч. «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
20:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
«Зенит» за последние три с половиной месяца проиграл лишь однажды, но именно это поражение может отправить команду Сергея Семака в нижнюю сетку Кубка России. Такой исход для «сине-бело-голубых» катастрофой не станет, ведь они все равно останутся фаворитами турнира. Но почему бы не попытаться совершить камбэк, тем более если календарь оставшихся матчей в РПЛ позволяет это сделать? Вполне можно рассчитывать на то, что Семак, в отличие от первого матча сыграет основным составом или приближенным к нему.
«Динамо» имеет хороший задел перед ответным матчем, но удержать преимущество в два мяча с учетом всех проблем команды в обороне будет непросто. Перед Роланом Гусевым поставлен любопытный челлендж — выиграть все четыре оставшихся матча до конца года и его избавят от приставки и.о. В первом матче были разгромлены одноклубники из Махачкалы (3:0), впереди «Зенит», «Ахмат» и «Спартак». В такой ситуации смысла наглухо закрываться в обороне его команде нет, поэтому наверняка нас ждет открытая и зрелищная игра.
Футбол. Лига Европы. Общий этап. 5-й тур. «Рома» (Италия) — «Мидтьюлланн» (Дания)
20:45. Где смотреть: Okko.
«Мидтьюлланн» неожиданно возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги Европы, одержав четыре победы с общим счетом 11:3. В списке жертв датского клуба уже есть крепкие «Ноттингем» и «Селтик», но настоящей проверкой для них станет выезд на «Стадио Олимпико» к текущему лидеру Серии А. Впрочем, испытанием этот матч будет и для «Ромы» — пока в Лиге Европы «джаллоросси» идут на 18-м месте, и их участие в весенней стадии остается под вопросом. Команда Джан Пьеро Гасперини допустила два необязательных поражения дома против «Лилля» (0:1) и «Виктории Пльзень» (1:2). Что это было: случайность или сознательная жертва еврокубками ради успехов в чемпионате? Ответ на этот вопрос мы должны получить в этом матче.
Футбол. Лига конференций. Общий этап. 4-й тур. «Страсбур» (Франция) — «Кристал Пэлас» (Англия)
23:00. Где смотреть: Okko.
В Лиге конференций не так много афиш, способных заставить обратить на себя внимание, но этот матч является исключением. «Страсбур» и «Кристал Пэлас» входят в число главных фаворитов Лиги конференций и являются самыми статусными участниками в третьем по значимости еврокубке, поскольку в своих чемпионатах сейчас располагаются в топ-5.
«Страсбур» впервые за 20 лет пробился в еврокубки и пока идет без поражений. Французский коллектив очень хорош на своем поле — за 16 последних встреч на своём поле во всех турнирах клуб потерпел всего два поражения. «Кристал Пэлас» напротив, свой лучший футбол показывает на выезде. В октябре лондонцы на своем поле проиграли кипрскому АЕКу (0:1), из-за чего потеряли место в лидирующей группе. В этой игре случилась недооценка соперника, которой явно не будет места в предстоящей встрече. Ожидается интересный и напряженный матч.