Футболисты «Краснодара» сломали дверь в раздевалке ЦСКА: видео

— Как говорится, «подписчик видео прислал». Видео гостевой раздевалки на «ВЭБ‑Арене» 4 марта 2026 года в 23:00. По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет — ожиданий других, к сожалению, и не было. Но двери зачем ломать? И при этом не сообщать об этом принимающей стороне? Не солидно, — написал Безуглов.