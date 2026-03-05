Ричмонд
Футболисты «Краснодара» сломали дверь в раздевалке ЦСКА: видео

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов пожаловался на состояние гостевой раздевалки после полуфинала Кубка России с «Краснодаром» (3:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Накануне ЦСКА на своем поле одержал победу над «Краснодаром» в полуфинале пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. В составе ЦСКА голы забили Кирилл Глебов (54-я минута), Данил Круговой (68) и Матеус Алвес (90+3). У «Краснодара» отличился Мозес Кобнан (22).

Безуглов в своем телеграм-канале опубликовал видео из раздевалки, где находились футболисты «Краснодара». Специалист пожаловался на неубранный мусор и дыру в двери.

— Как говорится, «подписчик видео прислал». Видео гостевой раздевалки на «ВЭБ‑Арене» 4 марта 2026 года в 23:00. По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет — ожиданий других, к сожалению, и не было. Но двери зачем ломать? И при этом не сообщать об этом принимающей стороне? Не солидно, — написал Безуглов.

После матча стало известно о расистском поведении болельщиков ЦСКА в адрес колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Ряд игроков «Краснодара», в том числе капитан Эдуард Сперцян, пожаловались на фанатов армейского клуба, попросив проверить действия болельщиков соответствующие органы.

Ответная встреча состоится в Краснодаре 17 марта. В рамках другого полуфинала в четверг состоится первый матч между московскими «Динамо» и «Спартаком». Игра пройдет на стадионе бело-голубых.


