Дуран: если судьи поставили пенальти, значит, нарушение было

«Мы забили только один гол, но это футбол. Конечно, хотели забить еще, но соперник хорошо играл в обороне. Что касается пенальти, если судьи так решили, значит, было нарушение. Если говорить про Кондакова — это отличный игрок, который как раз заработал пенальти для нас. Рады, что смогли победить и пройти дальше. Теперь у нас все мысли про следующий матч против “Динамо”. Будем работать и нацеливаться на победу в этой игре», — сказал Дуран после матча.