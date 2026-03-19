Дуран: если судьи поставили пенальти, значит, нарушение было

22-летний колумбиец забил единственный мяч, реализовав спорный пенальти в добавленное к первому тайму время.
«Мы забили только один гол, но это футбол. Конечно, хотели забить еще, но соперник хорошо играл в обороне. Что касается пенальти, если судьи так решили, значит, было нарушение. Если говорить про Кондакова — это отличный игрок, который как раз заработал пенальти для нас. Рады, что смогли победить и пройти дальше. Теперь у нас все мысли про следующий матч против “Динамо”. Будем работать и нацеливаться на победу в этой игре», — сказал Дуран после матча.
Дуран был арендован «Зенитом» у саудовского «Аль-Насра» до конца текущего сезона за 2,75 млн евро. Он провел за петербуржцев пять матчей, в которых забил два мяча (оба — с пенальти).
Во втором этапе Пути регионов «Зенит» дома сыграет против московского «Спартака». Матч будет сыгран
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 22 марта, петербуржцы на выезде сыграют против московского «Динамо». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.
Сергей Семак
Вадим Евсеев
Джон Дуран
45+8′
1
Евгений Латышонок
28
Нуралы Алип
66
Роман Вега
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
46′
4
Юрий Горшков
9
Джон Дуран
66′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
90′
33
Нино
61
Даниил Кондаков
80′
10
Максим Глушенков
11
Луис Энрике
80′
14
Джон Джон
15
Вячеслав Караваев
66′
31
Густаво Мантуан
33
Никита Карабашев
13
Сослан Кагермазов
37′
43
Ильяс Ахмедов
78
Никита Воронин
19
Кирилл Зинович
51′
7
Хазем Мастури
77
Темиркан Сундуков
46′
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
46′
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
62′
55
Диа Эддин Мешид
71
Ян Джапо
46′
75
Арсен Шихалиев
11
Миро
71′
25
Гамид Агаларов
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
