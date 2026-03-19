Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Локомотив
П1
4.60
X
3.75
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Генк
П1
1.62
X
4.29
П2
5.44
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Ноттингем Форест
П1
3.11
X
3.58
П2
2.30
Футбол. Лига Европы
20:45
Лион
:
Сельта
П1
2.13
X
3.39
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Кристал Пэлас
П1
6.20
X
4.12
П2
1.61
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Сигма
П1
1.35
X
4.90
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Целе
П1
1.27
X
6.62
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Фиорентина
П1
2.52
X
3.47
П2
2.86
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Болонья
П1
1.72
X
3.75
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Штутгарт
П1
2.56
X
3.41
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Панатинаикос
П1
1.40
X
4.97
П2
8.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Лилль
П1
1.68
X
4.06
П2
5.18
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Лех
П1
2.30
X
3.65
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Самсунспор
П1
1.67
X
3.92
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
АЗ
П1
2.35
X
3.66
П2
2.98
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Риека
П1
1.41
X
5.03
П2
8.25

Дуран: если судьи поставили пенальти, значит, нарушение было

Нападающий «Зенит» Джон Дуран высказался о победе над махачкалинским «Динамо» (1:0) в первом этапе полуфинала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает Metaratings.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

22-летний колумбиец забил единственный мяч, реализовав спорный пенальти в добавленное к первому тайму время.

«Мы забили только один гол, но это футбол. Конечно, хотели забить еще, но соперник хорошо играл в обороне. Что касается пенальти, если судьи так решили, значит, было нарушение. Если говорить про Кондакова — это отличный игрок, который как раз заработал пенальти для нас. Рады, что смогли победить и пройти дальше. Теперь у нас все мысли про следующий матч против “Динамо”. Будем работать и нацеливаться на победу в этой игре», — сказал Дуран после матча.

Дуран был арендован «Зенитом» у саудовского «Аль-Насра» до конца текущего сезона за 2,75 млн евро. Он провел за петербуржцев пять матчей, в которых забил два мяча (оба — с пенальти).

Во втором этапе Пути регионов «Зенит» дома сыграет против московского «Спартака». Матч будет сыгран 7—9 апреля — точная дата станет известная позднее.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 22 марта, петербуржцы на выезде сыграют против московского «Динамо». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
18.03.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Вадим Евсеев
Голы
Зенит
Джон Дуран
45+8′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
28
Нуралы Алип
66
Роман Вега
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
46′
4
Юрий Горшков
9
Джон Дуран
66′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
90′
33
Нино
61
Даниил Кондаков
80′
10
Максим Глушенков
11
Луис Энрике
80′
14
Джон Джон
15
Вячеслав Караваев
66′
31
Густаво Мантуан
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
13
Сослан Кагермазов
37′
43
Ильяс Ахмедов
78
Никита Воронин
19
Кирилл Зинович
51′
7
Хазем Мастури
77
Темиркан Сундуков
46′
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
46′
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
62′
55
Диа Эддин Мешид
71
Ян Джапо
46′
75
Арсен Шихалиев
11
Миро
71′
25
Гамид Агаларов
Статистика
Зенит
Динамо Мх
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти