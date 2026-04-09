Дуран в матче со «Спартаком» пробежал меньше вратаря Латышонка

22-летний колумбиец провел на поле 61 минуту, пробежав за это время 5,9 км, что является худшим показателем среди всех игроков «Зенита», вышедших в стартовом составе. По этому показателю Дуран уступил даже вратарю Евгению Латышонку, который за 90 минут преодолел на поле 6,3 км — это около 60 проходов от ворот до середины поля и обратно.
Ранее сообщалось, что «Зенит» оштрафовал Дурана за вечеринку в Барселоне, которую он устроил во время международной паузы. Из-за этого нападающий не попал в заявку на домашний матч 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).
Дуран был арендован «Зенитом» у саудовского «Аль-Насра» до конца текущего сезона за 2,75 млн евро. Он провел за петербуржцев семь матчей, в которых забил два мяча (оба — с пенальти).
Зимой 2025 года Дуран был куплен «Аль-Насром» у «Астон Виллы» за 77 млн евро, став самым дорогим трансфером того зимнего трансферного окна. За саудовский клуб он провел 18 матчей и забил 12 мячей. Летом 2025 года «Аль-Наср» отправил Дурана в аренду в «Фенербахче», за который он сыграл 21 матч и забил пять голов.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 12 марта, команды сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Эсекиэль Барко
44′
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
