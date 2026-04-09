Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.27
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.15
П2
3.61
Футбол. Лига Европы
22:00
Болонья
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.61
X
3.40
П2
2.18
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.45
П2
3.15
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.04
П2
5.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.35
П2
3.25

Дуран в матче со «Спартаком» пробежал меньше вратаря Латышонка

Нападающий «Зенита» Джон Дуран показал худший пробег в команде в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России против «Спартака» (0:0, пен. 6:7). Об этом сообщает РУСТАТ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

22-летний колумбиец провел на поле 61 минуту, пробежав за это время 5,9 км, что является худшим показателем среди всех игроков «Зенита», вышедших в стартовом составе. По этому показателю Дуран уступил даже вратарю Евгению Латышонку, который за 90 минут преодолел на поле 6,3 км — это около 60 проходов от ворот до середины поля и обратно.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оштрафовал Дурана за вечеринку в Барселоне, которую он устроил во время международной паузы. Из-за этого нападающий не попал в заявку на домашний матч 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

Дуран был арендован «Зенитом» у саудовского «Аль-Насра» до конца текущего сезона за 2,75 млн евро. Он провел за петербуржцев семь матчей, в которых забил два мяча (оба — с пенальти).

Зимой 2025 года Дуран был куплен «Аль-Насром» у «Астон Виллы» за 77 млн евро, став самым дорогим трансфером того зимнего трансферного окна. За саудовский клуб он провел 18 матчей и забил 12 мячей. Летом 2025 года «Аль-Наср» отправил Дурана в аренду в «Фенербахче», за который он сыграл 21 матч и забил пять голов.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 12 марта, команды сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
8.04.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
44′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
Спартак
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти