Зобнин: Если задели фанатов «Зенита» с «Виража», то извиняемся

«Спартак» на выезде обыграл «Зенит». Основное время матча завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее были футболисты красно-белых (7:6).
После завершения серии пенальти у «Виража» («Вираж» — это активная фанатская трибуна «Зенита», находящаяся обычно за воротами, известная своим жестким противостоянием со «Спартаком». — Прим. ред.) в сторону игроков команды гостей полетели бутылки. Футболисты «Зенита» и «Спартака» начали выяснять отношения, завязалась потасовка.
— Так получилось географически, что мы праздновали победу напротив «Виража». Вся команда побежала к Илюхе и Крису радоваться. Если как-то задели фанатов, то мы извиняемся. Мы об этом вообще не думали. Хотели просто порадоваться командой, — приводит слова Зобнина «Чемпионат».
«Спартак» прервал 14-летнюю серию поражений на домашнем поле «Зенита». Последняя гостевая победа была одержана красно-белыми 6 мая 2012 года (3:2).
«Спартак» вышел в финал «Пути регионов», где сыграет с действующим обладателем Кубка — ЦСКА.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Эсекиэль Барко
44′
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
