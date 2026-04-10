Зобнин: Если задели фанатов «Зенита» с «Виража», то извиняемся

— Так получилось географически, что мы праздновали победу напротив «Виража». Вся команда побежала к Илюхе и Крису радоваться. Если как-то задели фанатов, то мы извиняемся. Мы об этом вообще не думали. Хотели просто порадоваться командой, — приводит слова Зобнина «Чемпионат».