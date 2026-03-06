Ричмонд
МВД: «Химки» подкупили судью матча с «Аланией» в 2023 году

Сотрудники МВД России выявили факт незаконного влияния на результат матча Первой лиги, который состоялся в 2023 году. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Источник: Спорт-Экспресс

По ее словам, были задержаны арбитр и посредник в передаче взятки.

«Предварительно установлено, что противоправное деяние было совершено в ноябре 2023 года лицами из числа руководства футбольного клуба “Химки”. Они передали главному судье матча между командами “Алания” и “Химки” денежные средства в сумме два миллиона рублей», — написала Волк в своем телеграм-канале.

Матч «Алания» — «Химки» (1:4) состоялся 20 ноября 2023 года. Главным арбитром той встречи был Андрей Фисенко, который показал игрокам обеих команд четыре желтые карточки. Ранее сообщалось, что он был задержан на прошлой неделе в одном из московских аэропортов.

Отмечается, что ведется расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

В этом сезоне Фисенко отработал 18 матчей в РПЛ в составе бригады VAR. Его последним матчем была декабрьская встреча между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1) в 18-м туре. В качестве главного арбитра Фисенко отсудил 88 матчей в Первой лиге и Кубке России.

В сезоне-2023/24 «Химки» стали чемпионами Первой лиги, а «Алания» заняла восьмое место. Подмосковный клуб провел один сезон в РПЛ, где занял 12-е место. В июне 2025 года «Химки» прекратили свое существование из-за финансовых проблем, не позволивших клубу получить лицензию для участия в новом сезоне РПЛ. В сентябре подмосковный клуб был признан банкротом. По информации СМИ, долги «Химок» составляют более одного миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что «Химки» в этом году вернутся в российский футбол, объединившись с «Космосом» из Долгопрудного.