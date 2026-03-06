МВД: «Химки» подкупили судью матча с «Аланией» в 2023 году

В сезоне-2023/24 «Химки» стали чемпионами Первой лиги, а «Алания» заняла восьмое место. Подмосковный клуб провел один сезон в РПЛ, где занял 12-е место. В июне 2025 года «Химки» прекратили свое существование из-за финансовых проблем, не позволивших клубу получить лицензию для участия в новом сезоне РПЛ. В сентябре подмосковный клуб был признан банкротом. По информации СМИ, долги «Химок» составляют более одного миллиарда рублей.