Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.25
П2
3.20
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.36
П2
3.25
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2

«Торпедо» объявило об уходе Ари с поста спортивного директора

Ари занимал должность спортивного директора московского «Торпедо» с октября 2025 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Торпедо" Москва

40-летний Ари был назначен спортивным директором московского «Торпедо» в декабре 2024 года. В августе он покинул занимаемую должность, однако спустя два месяца вновь вернулся в клуб.

«Арикленес да Силва Феррейра (Ари) завершает свою работу в нашем клубе. Желаем удачи», — говорится в заявлении на официальном сайте «Торпедо».

27 мая «Торпедо» объявило о назначении на пост главного тренера Александра Сторожука. 20 мая «Торпедо» рассталось с наставником команды Олегом Кононовым. Клуб уволил Кононова второй раз за год. Ранее 60-летний тренер руководил «Торпедо» с января 2024 по август 2025 года.

Ари в качестве игрока выступал за «Краснодар», московский «Спартак» и «Локомотив». В составе «железнодорожников» футболист стал чемпионом России и победителем Кубка страны. За российские клубы Ари провел 305 матчей в различных турнирах, в которых забил 90 голов и отдал 57 результативных передач.

В минувшем сезоне Первой лиги «Торпедо» заняло девятое место в турнирной таблице с 46 очками.