«Торпедо» объявило об уходе Ари с поста спортивного директора

40-летний Ари был назначен спортивным директором московского «Торпедо» в декабре 2024 года. В августе он покинул занимаемую должность, однако спустя два месяца вновь вернулся в клуб.
«Арикленес да Силва Феррейра (Ари) завершает свою работу в нашем клубе. Желаем удачи», — говорится в заявлении на официальном сайте «Торпедо».
27 мая «Торпедо» объявило о назначении на пост главного тренера Александра Сторожука. 20 мая «Торпедо» рассталось с наставником команды Олегом Кононовым. Клуб уволил Кононова второй раз за год. Ранее 60-летний тренер руководил «Торпедо» с января 2024 по август 2025 года.
Ари в качестве игрока выступал за «Краснодар», московский «Спартак» и «Локомотив». В составе «железнодорожников» футболист стал чемпионом России и победителем Кубка страны. За российские клубы Ари провел 305 матчей в различных турнирах, в которых забил 90 голов и отдал 57 результативных передач.
В минувшем сезоне Первой лиги «Торпедо» заняло девятое место в турнирной таблице с 46 очками.