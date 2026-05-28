«Торпедо» объявило об уходе Ари с поста спортивного директора

Ари в качестве игрока выступал за «Краснодар», московский «Спартак» и «Локомотив». В составе «железнодорожников» футболист стал чемпионом России и победителем Кубка страны. За российские клубы Ари провел 305 матчей в различных турнирах, в которых забил 90 голов и отдал 57 результативных передач.