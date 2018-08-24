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14:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена Нобоа рассказала о расставании с игроком «Зенита»

Ольга Нобоа-Романова, жена полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа, сообщила, что их брак распался, но они остались друзьями.

Источник: РИА "Новости"

Сам Нобоа недавно получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и перенес операцию.

«Прошу угомониться публику моей инста-странички!)

Первое и самое важное: операция, слава Богу, прошла успешно.

Второе: мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас дети! И это нормальные человеческие отношения, поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость!

И в заключение третий момент: умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все, что между вами было!» — написала бывшая жена игрока.

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