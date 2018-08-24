Жена Нобоа рассказала о расставании с игроком «Зенита»

Сам Нобоа недавно получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и перенес операцию.



«Прошу угомониться публику моей инста-странички! )



Первое и самое важное: операция, слава Богу, прошла успешно.



Второе: мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас дети! И это нормальные человеческие отношения, поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость!



И в заключение третий момент: умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все, что между вами было!» — написала бывшая жена игрока.