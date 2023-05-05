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11:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший игрок «Зенита» извинился перед Спаллетти после того, как тот сделал «Наполи» чемпионом

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков принес извинения за свое поведение по отношению к бывшему главному тренеру Лучано Спаллетти. Об этом сообщает Sports.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Кержаков признался, что ему стыдно, что он назвал наставника двуличным за его отношение к Халку и другим игрокам петербуржцев.

«Тогда я не понимал, почему Спаллетти нормально реагировал на то, что Халк не пожимал ему руку, а на проявление эмоций у других игроков смотрел по-другому. Я был футболистом, не думал о каком-то давлении на тренера. Сейчас уже тренирую сам, прекрасно понимаю Лучано. Вокруг все кричат: “Вы купили игроков на сто миллионов, где результат? Почему стало хуже?” Очевидно, руководство клуба тоже ждало всплеска, а его не было.

Анализирую это сейчас — и становится стыдно за свое поведение. Я говорил, что Спаллетти двуличный — как раз ориентируясь на ту историю с Халком. Но тренер вынужден балансировать между огромным количеством амбициозных людей. Думаю, 99 процентов тренеров поступили бы так же, как Спаллетти. Мне очень жаль, что я произнес те слова о двуличии. Еще раз приношу извинения», — сказал Кержаков.

Кержаков играл в «Зените» под руководством Спаллетти в период с 2010 по 2014 год. В тот период «Зенит» дважды стал чемпионом России.

Вчера «Наполи» под руководством Спаллетти стал чемпионом Италии. Для итальянского специалиста это первая победа в чемпионате после чемпионства с «Зенитом».

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