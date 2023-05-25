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18:27 (мск), источник: Sportmail.ru

«Оренбург» договорился о трансфере нападающего «Спартака»

Степан Оганесян выступает за «Оренбург» на правах аренды с лета 2022 года.

Оренбург
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Источник: ФК «Оренбург»

«Оренбург» сообщил о выкупе контракта нападающего Степана Оганесяна:

«Получили от “Спартака” согласие на трансфер. Сейчас работаем с агентами по личным условиям игрока. Будем договариваться», — сказал президент клуба Василий Еремякин «Спорт-Экспрессу».

21-летний футболист в текущем сезоне провел 22 матча в составе оренбуржцев во всех турнирах, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Степана Оганесяна в 500 тысяч евро.

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