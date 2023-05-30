Аршавин хочет, чтобы Семак повторил рекорд Садырина в этом сезоне

«Я думаю, “Зенит” будет стремиться уже сейчас сделать так, чтобы Семак повторил рекорд Садырина. И даже не для того, чтобы кого‑то догнать, а просто чтобы выиграть последний матч чемпионата. Вместе с тем, “Факел” в последнее время стал более настырный и злой. С учетом того, что “Зенит” уже стал чемпионом, в предстоящем матче ему не будет легко. Ничья тоже может случиться», — сказал Аршавин.