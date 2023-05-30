Аршавин хочет, чтобы Семак повторил рекорд Садырина в этом сезоне
Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что команда будет стремиться, чтобы Семак повторил рекорд Садырина в этом сезоне.
Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что команда будет стремиться, чтобы Семак повторил рекорд Садырина в этом сезоне.
«Зенит» приложит все усилия, чтобы главный тренер Сергей Семак повторил рекорд Павла Садырина по количеству побед у руля «сине‑бело‑голубых» уже в этом сезоне, заявил «Матч ТВ» бывший футболист петербуржцев Андрей Аршавин.
«Я думаю, “Зенит” будет стремиться уже сейчас сделать так, чтобы Семак повторил рекорд Садырина. И даже не для того, чтобы кого‑то догнать, а просто чтобы выиграть последний матч чемпионата. Вместе с тем, “Факел” в последнее время стал более настырный и злой. С учетом того, что “Зенит” уже стал чемпионом, в предстоящем матче ему не будет легко. Ничья тоже может случиться», — сказал Аршавин.
В заключительном туре Российской Премьер-лиги этого сезона «Зенит» сыграет на своем поле с «Факелом». Встреча состоится 3 июня.
В случае победы Семак, имеющий 124 победы в качестве главного тренера «Зенита», догонит по количеству выигранных матчей во главе петербургской команды Павла Садырина (125).