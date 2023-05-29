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16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Галатасарай» и «Зенит» следят за полузащитником «Локомотива» Карпукасом

20-летний опорный полузащитник привлек внимание клубов из Стамбула и Петербурга.

Локомотив
Зенит
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Источник: РИА "Новости"

По словам журналиста Ивана Карпова, «Галатасарай» внимательно следит за выступлениями молодого полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса.

«Это правда, “Галатасарай” действительно следит за Карпукасом. Со мной на связь выходили их скауты, им нравится Артем. Но какой-то конкретики пока нет, ждем окончания чемпионата», — сказал агент игрока Александр Клюев.

Кроме того, игра Карпукаса нравится главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. По информации Карпова, тренер обратился к руководству петербуржцев с просьбой изучить вариант с возможным подписанием полузащитника. При этом никаких конкретных шагов по трансферу 20-летнего футболиста сине-бело-голубые не предпринимали.

В сезоне-2022/23 Карпукас провел за железнодорожников 34 матча, забил 2 гола, сделал 1 результативную передачу и заработал 6 желтых карточек.

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