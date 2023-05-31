Тренер «Зенита» считает, что другим клубам надо брать с них пример

— После игры с «Факелом» будет на поле большая дискотека. Если вспомнить школьное время, то у вас какая роль на дискотеках — вы любите танцевать? Быстрые, медленные мелодии, танго, рок-н-ролл, тверк?

— Что касается моей роли на дискотеке — статист. С тех времен больше занимаюсь наблюдением и контролем за ситуацией. Должен же кто-то быть на страже. Что касается самих дискотек, у каждого может быть свое понимание, кому и что нравится. Мне нравятся многие разновидности танцев — приятно смотреть и наблюдать. По поводу дискотеки на футбольном поле — будет не только дискотека, но и сюрприз, подарок клуба нашим болельщикам, который им понравится. Раскрывать подробности, наверное, не могу.