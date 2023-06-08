«Спартак» интересуется нападающим из Гвинеи-Бисау

Селекционеры красно-белых рассматривают 27-летнего нападающего в качестве кандидата на усиление атакующей линии в ближайшее трансферное окно. На данный момент «Спартак» еще не сделал официального предложения «Труа», но сам Бальде готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в России.

Во французском клубе подтвердили интерес «Спартака» к Бальде.

«Мы пока не получили никаких конкретных предложений от “Спартака”. Но интерес к Бальде со стороны клуба действительно большой», — заявил спортивный директор «Труа» Франсуа Витали.

Мама Бальде может стать заменой ямайскому нападающему Шамару Николсону, чье будущее в «Спартаке» находится под вопросом. Ранее сообщалось, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль дал понять нападающему, что не рассчитывает на него в будущем сезоне.