«Спартак» интересуется нападающим из Гвинеи-Бисау
Нападающий «Труа» Мама Самба Бальде может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает портал Metaratings.
Нападающий «Труа» Мама Самба Бальде может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает портал Metaratings.
Селекционеры красно-белых рассматривают 27-летнего нападающего в качестве кандидата на усиление атакующей линии в ближайшее трансферное окно. На данный момент «Спартак» еще не сделал официального предложения «Труа», но сам Бальде готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в России.
Во французском клубе подтвердили интерес «Спартака» к Бальде.
«Мы пока не получили никаких конкретных предложений от “Спартака”. Но интерес к Бальде со стороны клуба действительно большой», — заявил спортивный директор «Труа» Франсуа Витали.
Мама Бальде может стать заменой ямайскому нападающему Шамару Николсону, чье будущее в «Спартаке» находится под вопросом. Ранее сообщалось, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль дал понять нападающему, что не рассчитывает на него в будущем сезоне.
Бальде выступает за «Труа» с лета 2021 года. В этом сезоне нападающий провел за французский клуб 35 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в восемь миллионов евро.