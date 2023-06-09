Вендел хочет покинуть «Зенит». Им серьезно интересуется «Рома»
Полузащитник «Зенита» Вендел входит в список интересов «Ромы». Об этом сообщает портал Fantacalcio.
Полузащитник «Зенита» Вендел входит в список интересов «Ромы». Об этом сообщает портал Fantacalcio.
По информации источника, 25-летний бразилец входит в список главных трансферных целей «Ромы» на ближайшее межсезонье. При этом отмечается, что римский клуб серьезно настроен на борьбу за игрока. Ориентировочная стоимость трансфера оценивается в 20 млн евро.
Отмечается, что Вендел хочет сменить клубную прописку в ближайшие месяцы, в связи с чем интерес «Ромы» к игроку возрос. Летом 2022 года бразилец пытался приостановить контракт с «Зенитом», чтобы перейти во «Фламенго», но вместо этого продлил контракт с питерцами до 2027 года с повышением зарплаты.
Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила 20 млн евро. Бразилец провел за питерцев 88 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач. В составе «Зенита» Вендел стал трехкратным чемпионом России.