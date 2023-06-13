В «Зените» объявили о создании команды для Медиалиги

«В Санкт-Петербурге будет создана медиакоманда. Скоро мы об этом объявим. Это будет зенитовская медиакоманда», — сказал Медведев.

Медиалига была основана в 2022 году. В ней принимают участие 16 команд, все из которых представляют Москву. Победителем первых двух сезонов стала команда 2DROTS.