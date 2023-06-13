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15:59 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Зените» объявили о создании команды для Медиалиги

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о плана создать в Санкт-Петербурге команду для участия в Медиалиге. Об этом сообщает «Чемпионат».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«В Санкт-Петербурге будет создана медиакоманда. Скоро мы об этом объявим. Это будет зенитовская медиакоманда», — сказал Медведев.

Медиалига была основана в 2022 году. В ней принимают участие 16 команд, все из которых представляют Москву. Победителем первых двух сезонов стала команда 2DROTS.

Третий сезон стартовал 29 апреля 2023 года и закончится в начале июля.

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