В «Зените» объявили о создании команды для Медиалиги
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о плана создать в Санкт-Петербурге команду для участия в Медиалиге. Об этом сообщает «Чемпионат».
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о плана создать в Санкт-Петербурге команду для участия в Медиалиге. Об этом сообщает «Чемпионат».
«В Санкт-Петербурге будет создана медиакоманда. Скоро мы об этом объявим. Это будет зенитовская медиакоманда», — сказал Медведев.
Медиалига была основана в 2022 году. В ней принимают участие 16 команд, все из которых представляют Москву. Победителем первых двух сезонов стала команда 2DROTS.
Третий сезон стартовал 29 апреля 2023 года и закончится в начале июля.