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20:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Информацию о переезде российского игрока в Турцию опровергли

В Турции и окружении полузащитника «Зенита» и сборной России Далера Кузяева опровергают информацию об официальном предложении игроку со стороны «Бешикташа».

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Отец полузащитника «Зенита» и представитель турецких СМИ заявляют, что ранее опубликованная информации об официальном предложении Кузяеву со стороны «Бешикташа» не соответствует действительности.

Ранее поступила информация, что «Бешикташ» официально предложил контракт полузащитнику «Зенита» и сборной России Далеру Кузяеву.

Адьям Кузяев, отец футболиста, прокомментировал данное заявление.

«Сделал ли “Бешикташ” официальное предложение по Далеру? Это опять слухи», — сказал Кузяев-старший «Спорт-Экспрессу».

Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме также прокомментировал интерес «Бешикташа» к полузащитнику сборной России.

«В “Бешикташе” действительно заинтересованы в трансфере Далера Кузяева, но пока клуб не сделал официальное предложение. Скажем так, клуб пока не на этой стадии», — сказал Дикме.

Действующий контракт Кузяева с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Он выступает за сине-бело-голубых с лета 2017 года.

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