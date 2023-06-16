Информацию о переезде российского игрока в Турцию опровергли

Отец полузащитника «Зенита» и представитель турецких СМИ заявляют, что ранее опубликованная информации об официальном предложении Кузяеву со стороны «Бешикташа» не соответствует действительности.

Ранее поступила информация, что «Бешикташ» официально предложил контракт полузащитнику «Зенита» и сборной России Далеру Кузяеву.

Адьям Кузяев, отец футболиста, прокомментировал данное заявление.

«Сделал ли “Бешикташ” официальное предложение по Далеру? Это опять слухи», — сказал Кузяев-старший «Спорт-Экспрессу».

Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме также прокомментировал интерес «Бешикташа» к полузащитнику сборной России.

«В “Бешикташе” действительно заинтересованы в трансфере Далера Кузяева, но пока клуб не сделал официальное предложение. Скажем так, клуб пока не на этой стадии», — сказал Дикме.