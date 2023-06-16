Информацию о переезде российского игрока в Турцию опровергли
В Турции и окружении полузащитника «Зенита» и сборной России Далера Кузяева опровергают информацию об официальном предложении игроку со стороны «Бешикташа».
В Турции и окружении полузащитника «Зенита» и сборной России Далера Кузяева опровергают информацию об официальном предложении игроку со стороны «Бешикташа».
Отец полузащитника «Зенита» и представитель турецких СМИ заявляют, что ранее опубликованная информации об официальном предложении Кузяеву со стороны «Бешикташа» не соответствует действительности.
Ранее поступила информация, что «Бешикташ» официально предложил контракт полузащитнику «Зенита» и сборной России Далеру Кузяеву.
Адьям Кузяев, отец футболиста, прокомментировал данное заявление.
«Сделал ли “Бешикташ” официальное предложение по Далеру? Это опять слухи», — сказал Кузяев-старший «Спорт-Экспрессу».
Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме также прокомментировал интерес «Бешикташа» к полузащитнику сборной России.
«В “Бешикташе” действительно заинтересованы в трансфере Далера Кузяева, но пока клуб не сделал официальное предложение. Скажем так, клуб пока не на этой стадии», — сказал Дикме.
Действующий контракт Кузяева с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Он выступает за сине-бело-голубых с лета 2017 года.