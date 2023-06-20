Ротенберг считает, что Кокорин выбрал деньги, поэтому в «Сочи» он не вернется

Российский нападающий выступал за «Сочи» во второй части сезона-2019/20 на правах аренды из «Зенита». В десяти играх он отметился семью голами. Летом 2020 года форвард свободным агентом перешел в московский «Спартак», а через полгода уехал в итальянскую «Фиорентину». С августа 2022 года Кокорин выступал на правах аренды за кипрский «Арис».

«Саша себя так повел, что когда он должен был остаться в “Сочи”, он ушел. И сейчас возвращаться к тому, что было, я не буду. У него была перспектива. Если бы он остался в “Сочи”, то мог бы и в сборную попасть. Он столько голов назабивал, но деньги решают, оказывается, все. Но есть же и другое в жизни. Футболисты считают, что у них короткий спортивный век, что сейчас надо быстро урвать, но надо понимать, что жизнь продолжается, она не заключается только в спорте», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости спорт».