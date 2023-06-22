Названа сумма чистой прибыли РФС за 2022 год

«Указанные риски не оказали существенного влияния на непрерывность деятельности организации, несмотря на продолжающееся давление внешних факторов, РФС демонстрирует устойчивую позицию и операционные финансовые показатели. Важно отметить, что величина валюты баланса и чистых активов сохранилась на высоком уровне и составила на конец 2022 года: валюта баланса — 8,4 млрд рублей, а чистые активы — 6,5 млрд рублей. В 2022 году РФС получил выручку в размере 5,4 млрд, заработал чистую прибыль после уплаты налогов 1,4 млрд рублей», — сказал Перонко.

«По итогам операционной деятельности в 2022 году был получен профицит бюджета. Доходная и расходная части составили свыше 9 млрд рублей, что обеспечило возможность реализации проектов в рамках стратегических целей организации. Такие результаты возможны не только благодаря работе со спонсорами и партнерами, но и за счет активных действий руководства РФС», — добавил Иван Перонко.