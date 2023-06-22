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13:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Названа сумма чистой прибыли РФС за 2022 год

Чистая прибыль Российского футбольного союза после уплаты налогов в 2022 году составила 1,4 млрд рублей, заявил председатель Контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко.

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Источник: РИА "Новости"

«Указанные риски не оказали существенного влияния на непрерывность деятельности организации, несмотря на продолжающееся давление внешних факторов, РФС демонстрирует устойчивую позицию и операционные финансовые показатели. Важно отметить, что величина валюты баланса и чистых активов сохранилась на высоком уровне и составила на конец 2022 года: валюта баланса — 8,4 млрд рублей, а чистые активы — 6,5 млрд рублей. В 2022 году РФС получил выручку в размере 5,4 млрд, заработал чистую прибыль после уплаты налогов 1,4 млрд рублей», — сказал Перонко.

«По итогам операционной деятельности в 2022 году был получен профицит бюджета. Доходная и расходная части составили свыше 9 млрд рублей, что обеспечило возможность реализации проектов в рамках стратегических целей организации. Такие результаты возможны не только благодаря работе со спонсорами и партнерами, но и за счет активных действий руководства РФС», — добавил Иван Перонко.

В 2021 году чистая прибыль РФС составила 3,3 млрд рублей. При этом доля чистых активов увеличилась на 0,1 млрд рублей.

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